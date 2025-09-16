San Antonio Spurs, tecrübeli pivot Bismack Biyombo ile bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.Haberi HoopsHype'tan Michael Scotto duyurdu ve ESPN'den Shams Charania, Biyombo'nun menajerlik şirketi Wasserman'dan aldığı teyitle bilgiyi doğruladı.Kontratın garanti olmadığı belirtildi.33 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezonun Mart ayı başlarında Spurs kadrosuna katıldı ve kısa sürede ilk beş oyuncusu haline geldi.28 maçta, 26'sına ilk beş başlayarak 18,9 dakika süre aldı ve %58,8 saha içi isabet oranıyla 5,1 sayı ve 5,6 ribaund ortalamaları yakaladı.Önümüzdeki sezonda Biyombo'nun, sağ omzundaki kan pıhtısı sorunundan dönen Victor Wembanyama ve yeni transfer Luke Kornet'in arkasında yedek rol üstlenmesi bekleniyor.Biyombo, ribaund alabilen, çemberi koruyabilen ve pota etrafında bitiricilik sağlayan tecrübeli bir uzun olarak Spurs'e derinlik katacak.Bu anlaşma ile Biyombo, NBA'deki 15. sezonuna adım atacak. Kariyerine 2011 NBA Draftı'nda Charlotte Hornets tarafından yedinci sıradan seçilerek başlamıştı.Kariyeri boyunca yedi farklı takımda forma giyen Biyombo, geçtiğimiz sezon San Antonio ile imzalamadan önce bir süre lig dışında kalmıştı.Biyombo'nun sözleşmesiyle birlikte Spurs'ün standart kontrat sayısı 15'e yükseldi. 14 kişilik kadroda tam garanti olmayan tek oyuncu Lindy Waters III oldu. Waters'ın bir yıllık asgari maaş kontratının yalnızca 500.000 doları garanti olup, tam garantiye dönüşmesi için 10 Ocak tarihine kadar beklenmesi gerekiyor.San Antonio şu anda sezon öncesi kadro limiti olan 21 oyuncuya ulaşmış durumda. Bu nedenle Biyombo'nun kontratı resmileştirilmeden önce bir hamle yapılması gerekecek. En muhtemel senaryo, hafta sonu antrenman kampı kontratı imzalayan Isaiah Miller'ın kadrodan çıkarılması olarak görünüyor.