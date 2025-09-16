16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Bismack Biyombo Spurs ile yeniden anlaştı

San Antonio Spurs, tecrübeli pivot Bismack Biyombo ile bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

16 Eylül 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bismack Biyombo Spurs ile yeniden anlaştı
San Antonio Spurs, tecrübeli pivot Bismack Biyombo ile bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Haberi HoopsHype'tan Michael Scotto duyurdu ve ESPN'den Shams Charania, Biyombo'nun menajerlik şirketi Wasserman'dan aldığı teyitle bilgiyi doğruladı.

Kontratın garanti olmadığı belirtildi.

33 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezonun Mart ayı başlarında Spurs kadrosuna katıldı ve kısa sürede ilk beş oyuncusu haline geldi.


28 maçta, 26'sına ilk beş başlayarak 18,9 dakika süre aldı ve %58,8 saha içi isabet oranıyla 5,1 sayı ve 5,6 ribaund ortalamaları yakaladı.

Önümüzdeki sezonda Biyombo'nun, sağ omzundaki kan pıhtısı sorunundan dönen Victor Wembanyama ve yeni transfer Luke Kornet'in arkasında yedek rol üstlenmesi bekleniyor.

Biyombo, ribaund alabilen, çemberi koruyabilen ve pota etrafında bitiricilik sağlayan tecrübeli bir uzun olarak Spurs'e derinlik katacak.

Bu anlaşma ile Biyombo, NBA'deki 15. sezonuna adım atacak. Kariyerine 2011 NBA Draftı'nda Charlotte Hornets tarafından yedinci sıradan seçilerek başlamıştı.

Kariyeri boyunca yedi farklı takımda forma giyen Biyombo, geçtiğimiz sezon San Antonio ile imzalamadan önce bir süre lig dışında kalmıştı.

Biyombo'nun sözleşmesiyle birlikte Spurs'ün standart kontrat sayısı 15'e yükseldi. 14 kişilik kadroda tam garanti olmayan tek oyuncu Lindy Waters III oldu. Waters'ın bir yıllık asgari maaş kontratının yalnızca 500.000 doları garanti olup, tam garantiye dönüşmesi için 10 Ocak tarihine kadar beklenmesi gerekiyor.

San Antonio şu anda sezon öncesi kadro limiti olan 21 oyuncuya ulaşmış durumda. Bu nedenle Biyombo'nun kontratı resmileştirilmeden önce bir hamle yapılması gerekecek. En muhtemel senaryo, hafta sonu antrenman kampı kontratı imzalayan Isaiah Miller'ın kadrodan çıkarılması olarak görünüyor.

