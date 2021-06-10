Bir Zamanlar Çukurova (İZLE) 100. bölüm ATV HD full yayın link

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 100. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN







BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 100. BÖLÜM İZLE

Bir Zamanlar Çukurova izle seçeneği ile meraklı gözler hayranları ilgiyle takip ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm izle ATV HD full ekranlardaki yerini alıyor. ATV'nin rating rekoruna oynayan dizisi Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümde heyecanlı anlar yaşanırken vatandaşlar son bölümde yaşananların ardından yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor. Bir Zamanlar Çukurova 10 Haziran 2021 Perşembe günü 100. bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova'da yine hayranlarının ilgisini çekecek birbirinden ilginç gelişmeler yaşanıyor. Dizinin yeni bölümünde yine izleyicilerin merakla beklediği bir çok konunun cevabı olacak.Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır! Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır! Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar! Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır!Yamanlar, kelimenin tam anlamıyla birbirlerine düşmüşken, şehri donatan ilanlarla Ümit'i ve Sevda'yı kapı dışarı eden Fekeli, konuyla daha fazla ilgilenecek vakit bulamayacaktır. Müjgan'ın kaybının ardından, tüm intikam yeminlerini toprağa gömen Fikret, şimdi kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulacaktır. Önce kapılarını çalan bir avukat sonra da Kerem Ali'nin yaşam mücadelesi içine düşmesi, Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin ocağına da kalbine de yeniden ateş düşürecektir!Konakta, Sevda ve Ümit'in peşindeki trafik hiç bitmezken, Demir ve Züleyha da bir içeri bir şehre koşturur. Bahçede ise Saniye'yi delirten gelişmeler yaşanacaktır! Cumali, sürekli Üzüm kızın peşindedir. En son Saniye ikisini giderken görünce de konağın içine kadar duyulacak olaylar patlayacaktır!Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir! Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçecek, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecektir!Ümit'in hamilelik haberi Sevda için sevinç kaynağı olacaktır ama kızını korumak için yapmak zorunda kaldıkları ile Demir'in hayatındaki yeri değişecektir!'Bilgi güçtür' diyerek annesini hem mutlu eden hem şaşkına çeviren Betül, yıllar önce ayrıldığı şehre adeta Paris'in tüm hareketliliğini getirecektir. Cemiyet hayatında yerini hızla alan Betül, başhekim Ümit ile tanışmakta da gecikmez! Demir ile uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra, savaşların aynı tarafında yer almaya başlayan Şermin de kızıyla birlikte kendi cephesini açmak üzeredir! Ana-kız birlikte yepyeni bir savaşın eşiğindedirler!Demir (Murat Ünalmış)Yılmaz (Uğur Güneş)Züleyha (Hilal Altınbilek)Şermin (Sibel Taşçıoğlu)Sabahattin (Turgay Aydın)Gaffur (Bülent Polat)Saniye (Selin Yeninci)Haminne (Serpil Tamur)Gülten (Selin Genç)Fadik (Polen Emre)Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu)Müjgan (Melike İpek Yalova)Fekeli (Kerem Alışık)Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana ve Mersin çevresinde çekiliyor.. Adana Çukurova'nın geçmiş dönem görüntülerinin kurgulanması ile Adana'da inşaatı 8 ay süren bir dizi platosu kuruldu.Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm 10 Haziran Perşembe günü ekranlara geliyor. Yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova ratinglerde Perşembe gününün şampiyonluğuna oynuyor ve hayranları tarafından çok izleniyor.