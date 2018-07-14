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Bir kız futbol takımını perişan ediyor!
Bir kız futbol takımını perişan ediyor!
Sosyal medyada 1 haftada izlenme sayısı milyonları geçti
14 Temmuz 2018 09:39
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