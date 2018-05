Bim 4 Mayıs – 7 Mayıs 2018 Aktüel Ürünler Broşürü Hafta Sonu Kampanyası

Merakla beklenen Bim aktüel indirimleri 7 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Uygun fiyatları, kaliteli ürünleri ve haftada iki defa düzenlediği kampanyaları ile her zaman müşterilerinden tam not alan BİM market, bu hafta da yine çok güzel ürünlerde kampanya yağmış. Yazımızda, broşür içerisinde yer alan ürünler üstünde detaylı bir inceleme yaptık. Öncesinde kısa bir açıklama yapalım ve katalog hakkında genel bilgileri sizlere sunalım. Bu hafta Bim aktüel kataloğu içerisinde yemek takımı, çatal – kaşık- bıçak takımı ve elektrikli ev aletleri çok dikkat çekiyor. Eğer markete indirimli olarak gelmesini istediğiniz ürünler varsa, yorum olarak bizlere iletebilirsiniz.BİM aktüel 4 Mayıs 2018 Cuma indirim broşürü ile satışa sunulan ürünlerde bol çeşit gözümüze çarpıyor. Her zaman kaliteden ödün vermeden toptan fiyatına satış yapan firmada, sürekli cazip fırsatlar müşterilere ulaşıyor. Bu haftayı da hesaplı alışveriş yaparak değerlendirmek isteyenler için biz de Bim market aktüel ürünler kataloğunu inceledik. Bakalım Bim haftanın indirimlerinde neler var?5 BİM 4 MAYIS 2018 İNDİRİMLERİBu hafta Bim'de Keysmart markalı çamaşır makinesinde kampanya var. 2 yıl Arçelik servis güvencesi olan çamaşır makinesi sadece 899,00 TL ve üstelik de peşin fiyatına kredi kartı ile 6 taksit imkanıyla satışta. A101 3 Mayıs aktüel katalog içerisinden satın alabileceğiniz bu ürün, Türkiye'nin her yerine 7 iş günü içerisinde ücretiz olarak teslim edilecek ve montajı da yapılacak.KÜTAHYA PORSELEN YEMEK TAKIMINDA İNDİRİMAyrıca Bim 4 Mayıs 2018 aktüel ürünler kataloğunda 48 parça Kütahya porselen yemek takımı da sadece 199,00 TL fiyatı ile satışta. Eksiksiz bir takım olan ürünü satın almak için siz de Cuma günü Bşm markete uğrayın, aksi halde tükenebilir bizden söylemesi.MİNİ FIRIN VE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİElbette bu kadar değil, Bim bu hafta aktüel kampanyasında bol bol ürün sunuyor. Bunlardan biri de Luxell 1800 w mini fırın. 40 litre iç hacmi bulunan fırının fiyatı ise sadece 145,00 TL. Kredi kartına 6 taksit imkanı ile satın alabileceğiniz bu mini fırın aynı zamanda 2 yıl da garantilidir. Bu katalogda mutfakta en büyük yardımcınız olacak Fakir blender seti de 129,90 TL, 2 yıl garantili ve kredi kartına taksit imkanı ile satışa sunuluyor. Haftanın en dikkat çeken ürünlerinden biri ise Altus çay makinesi. Bu ürüne 109,90 TL fiyatı ile kredi kartına 6 taksit imkanı ile sahip olmak için Bim market yolunu tutmanızda yarar var.ZÜCACİYE ÜRÜNLER BİM 4 MAYIS 2018 AKTÜELİ İLEBim 4 Mayıs 2018 aktüeli ile satışa sunulan ürünler arasında şık sunumlar yapabileceğiniz zücaciye ürünleri de yer alıyor. Onları da listeleyecek olursak; 6'lı yaldızlı ayaklı su bardağı 39,90 TL, lokumluk 9,90 TL, Yaldızlı Meşrubat Bardağı 6'lı 29,90 TL, Metal Peçetelik taşlı 24,90 TL, Cam Şerbet Seti 49,90 TL, Metal Havluluk taşlı 19,90 TL, Metal Aynalı Oval Tepsi 34,90 TL fiyatları ile satışta.BİM 4 MAYIS 2018 İNDİRİMLERİSon olarak Bim aktüel 4 Mayıs 2018 kataloğu içerisinde dikkatimizi çeken Hisar 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Setinden bahsetmek istiyoruz. Evinizin ihtiyacı olan bu ürün sadece 89,90 TL ve kredi kartına 6 taksit imkanı ile satışta.