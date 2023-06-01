BİM 1 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || 2 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler

BİM 1 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu! 1 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 1 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 29 Mayıs kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 1 Haziran BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri 31 Mayıs Cuma günü müşterileriyle buluşacak. BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında yeni evlenecekler için 4 ürün 1 arada çeyiz paketi ön plana çıktı. Ayrıca 1 Haziran 2023 BİM kataloğunda airfryer da dikkat çeken ürünlerden biri oldu. İşte BİM 26 Mayıs 2023 kataloğu indirimli ürünleriBİM aktüel ürünler kataloğu 1 Haziran 2023 yayımlandı. BİM katalog ürünleri her cuma satışa sunuluyor. Bim'in ürünleri alışveriş severler tarafından bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta cuma Kumtel XXL Fastfryer (2.499 TL), Fakir Çeyiz Paketi (2.599 TL), Arnica Blender Seti (499 TL) fiyatlarıyla raflarda olacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM 1 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, ankastre setine, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte, BİM aktüel 18 Mayıs kataloğu ile fiyat listesi..BİM aktüel ürünler kataloğunda iç giyim ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Mangal ve Piknik ürünleri, Sos çeşitleri, Çeşni, Kuruyemiş, çikolatalar, İçecekler ve sucuk-sosis çeşitlerinden oluşan fırsatlar uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kişisel Bakım Ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda cips, çikolata gibi atıştırmalıkların yanı sıra temel gıda ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleriBİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Erpiliç Nugget 48,50 TL, Lezita 1000 gr Piliç Salam 36 TL, İçim 1 Litre Kefir Çeşitleri 29,75 TL, Aynes 1 Litre %1 Yağlı Süt 15,25 TL, Beşler 350 gr Bohça Mantı 32,50 TL, Namet 150 gr Dana Kebap 32,75 TL, Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 97,50 TL, Polonez 150 gr Dana Jambon 38,50 TL, Pınar 430 gr Hindi Uzun Sosis 39,50 TL, Ülker 4×36 gr Çikolatalı Gofret 13,50 TL fiyattan satılacak.BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; Performans 150 gr Hindi Füme 21,50 TL, Erpiliç 1000 gr Soslu Piliç Kanat 54,50 TL, Banvit 500 gr Dilimli Piliç Salam 27,50 TL, Erpiliç 500 gr Piliç Parmak Köfte 39,75 TL, Polonez 360 gr Dana Uzun Sosis 67,50 TL, Namet 300 gr Soslu Dana Döner 74,50 TL, Banvit 1000 gr Piliç Kokteyl Sosis 57,50 TL, Çokonat 3×33 gr Çikolata Kaplı Gofret 13,50 TL, Tadelle 200 gr Fındık Kremalı Küp Gofret 26 TL'den yer alacak.BİM aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünlerinde; Namet 350 rg Soslu Dana Köfte Çeşitleri 67,75 TL, Eti Wanted 4×32 gr Çikolata Kaplı Karamelli Bar 12,50 TL, Bebeto 30 gr Yumuşak Şeker Coolbeans Minions 3,50 TL, Ozmo Hoppo 90 gr Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 14,50 TL, Metro 4×36 gr Sütlü Çikolata Kaplı Karamel Nugalı Bar 13,50 TL, Biscolata Starz 82 gr Sütlü Çikolata Kaplamalı Kremalı Bisküvi 7,50 TL,Bim kataloğu içinde Haftanın Önerileri etiketi ile hazırlanmış ürünleri devamında; Kav 10'lu Kibrit 16,75 TL, Aile Keyfi Fair Gold 49,50 TL, Hawai 100'lü Bambu Şiş 9,75 TL, Chefseasons Sos Çeşitleri 19,50 TL, Fresh Up 50'li Körüklü Pipet 11 TL, Ece 200'lü Jelatinli Kürdan 9,75 TL, Mangal 5 Kg Kömürü Briket 140 TL, Patito 200 gr Patates Cipsi 17,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.Bu Salı BİM'de satışa sunulacak diğer ürünler devamında; Cola Turka 3 Litre Gazlı İçecek 24 TL, Feast 1 Kg Patates İnce Çıtır 44,50 TL, Knorr Çeşni ve Harç Çeşitleri 12,50 TL, Tukaş 2'li Set Ketçap & Mayonez 29,75 TL, Polonez 350 gr Dana Kangal Sucuk 87,75 TL, Haribo Chamallows 200 gr Barbekü 19,50 TL, Yakamoz 237 ml Limon Sosu Çeşitleri 6,50 TL, Naturalove 50'li Büyük Hasır Kürdan 22,50 TL, Polonez 2×400 gr Hindi Baton Sucuk 99,75 TL, Yeni Kavaklıdere 340 gr Nar Ekşisi Sosu 12,50 TL,Tutuşturucu İlaveli 2 Kg Mangal Kömürü 58,50 TL, Çerezza 108 gr Biftek Soğanlı Mısır Çerezi 14,50 TL, Pratikser 10'lu Tek Kullanımlık Masa Örtüsü 24,0 TL, Güldal 500 ml Köpük Ocak Fırın Temizleyici 17,50 TL, Efsina 2'li Set Poşet ve Değirmen Kaya Tuzu 29,50 TL, Gold Harvest Siyah Ay Çekirdeği Kara Sevda 14,50 TL, Polonez 320 gr Tütsülenmiş Piliç Jumbo Sosis 31,75 TL, Simbat 150 gr Tütsü Aromalı Karışık Kuruyemiş 17,50 TL, Danet 210 gr Dana Fermente Sucuk Izgaralık Dilimli 59,75 TL olarak raflarda yerini alacak.