Beşiktaş'ta Ciro Immobile hızlı başladı!

Antalyaspor'a iki gol atan Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah beyazlı takımın formasıyla sezona hızlı bir başlangıç yaptı.

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Beşiktaş'ta Ciro Immobile hızlı başladı!
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18 Ağustos 2024 22:12
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 23:07
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, ligde de golünü atmayı başardı.

Yıldız golcü, Antalyaspor ile oynanan maçın 13. dakikasında rakip fileleri havalandırarak ligdeki ilk golünü attı. Immobile 23. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 4. golünü kaydetmeyi başardı.

İtalyan futbolcu, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri Süper Kupa maçında da rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.

RAFA SILVA DA YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Rafa Silva'da Antalyaspor'u boş geçmedi.

Siyah beyazlı takımla 3 resmi maça çıkan Rafa, 3 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 kez de gol pası verdi.

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