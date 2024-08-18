Beşiktaş'ta Ciro Immobile hızlı başladı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, ligde de golünü atmayı başardı.
Yıldız golcü, Antalyaspor ile oynanan maçın 13. dakikasında rakip fileleri havalandırarak ligdeki ilk golünü attı. Immobile 23. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.
Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 4. golünü kaydetmeyi başardı.
İtalyan futbolcu, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri Süper Kupa maçında da rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.
RAFA SILVA DA YILDIZLAŞTI
Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Rafa Silva'da Antalyaspor'u boş geçmedi.
Siyah beyazlı takımla 3 resmi maça çıkan Rafa, 3 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 kez de gol pası verdi.
Yıldız golcü, Antalyaspor ile oynanan maçın 13. dakikasında rakip fileleri havalandırarak ligdeki ilk golünü attı. Immobile 23. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.
Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 4. golünü kaydetmeyi başardı.
İtalyan futbolcu, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri Süper Kupa maçında da rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.
RAFA SILVA DA YILDIZLAŞTI
Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Rafa Silva'da Antalyaspor'u boş geçmedi.
Siyah beyazlı takımla 3 resmi maça çıkan Rafa, 3 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 kez de gol pası verdi.
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