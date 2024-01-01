Beşiktaş 'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında takımın başına 57 yaşındaki Fransız teknik adam Bruno Genesio'nun gelmesi bekleniyor.

Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş Yönetimi, yoğun bir şekilde teknik direktör çalışmalarına devam ediyor. Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında yerli ve yabancı olmak üzere birçok isimle görüşen Beşiktaş yönetiminde tercih Bruno Genesio'da ağır basıyor.



ÇALIŞMALAR OLUMLU YÖNDE SÜRÜYOR



57 yaşındaki tecrübeli teknik adam Bruno Genesio'yu takımın başına getirmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar olumlu yönde sürüyor. Takımı Bruno Genesio'ya emanet etmeye karar veren Siyah-beyazlı ekipte görüşmeleri de 2'nci başkan Hüseyin Yücel'in yürüteceği ifade edildi.



HEDEF KASIMPAŞA MAÇI



Daha önce Beşiktaş'tan 2.5 senelik anlaşma isteyen Bruno Genesio, yönetimden gelen 1.5 yıl artı 1 senelik teklifi de kabul etti. Ayrıca Siyah-beyazlılardan senelik 3.5 milyon Euro alacağı öğrenilen Genesio ile bu hafta içerisinde yapılacak son görüşmenin ardından deneyimli isimle temasların sonuçlanması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında Siyah-beyazlıların başında olması hedefleniyor.