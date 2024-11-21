Beşiktaş'ta Antony iddiası

Beşiktaş, Manchester United'dan Antony'i kiralık olarak renklerine katmak için ocak ayında bir hamle yapacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Antony iddiası
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21 Kasım 2024 10:15

Kanatlara takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta yoğun çalışma devam ediyor.

Ocak ayında kadrosuna bir kanat transferi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar sezon başında da gündemine gelen ancak transferini bitiremediği Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony için yeniden devreye girdi.

Takvim'de yer alan habere göre; siyah beyazlıların Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan 24 yaşındaki yıldız için ara transferde kiralama teklifi yapacağı belirlendi.

MANCHESTER UNITED AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Bu sezon 5 maçta forma giyen ve 1 gol kaydeden sağ kanat oyuncusunun da daha fazla oynamak için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Çalım yeteneği ve etkili paslarıyla ön plana çıkan Antony'e güncel verilere göre 20 milyon Euro değer biçiliyor. Yıldız futbolcunun Manchester United ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. 

 

 

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