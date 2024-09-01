Beşiktaş-Sivasspor maçı canlı yayın kesintisiz linki (Bein Sports)
Haber Tarihi: 01 Eylül 2024 21:18 -
Güncelleme Tarihi:
01 Eylül 2024 21:18
Beşiktaş-Sivasspor maçı canlı yayın kesintisiz linki (Bein Sports)
Beşiktaş Sivasspor maçı canlı yayın izle | Beşiktaş Sivasspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Sivasspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Sivasspor maçı canlı izleme detayları
● Sivasspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçının tamamını kazanan Beşiktaş, bu rekabetteki en zun serisini yaşıyor ve daha önceki 14 karşılaşmadaki galibiyet sayısını eşitleyebilir (5G 3B 6M).
● Beşiktaş'a rakip olduğu son Süper Lig maçını 1-0 kazanan Sivasspor (Ocak 2024), Ocak 2020'den bu yana siyah-beyazlıları üst üste iki kez mağlup edemiyor.
● Bu sezon çıktığı iki Süper Lig maçından da galip ayrılan Beşiktaş, 2013/14'ten bu yana hiçbir sezonu üçte üç yaparak açamıyor. Siyah-beyazlılar, bugüne kadar ilk üç karşılaşmayı kayıpsız geçtiği dokuz sezonun sekizinde yabancı teknik adamlar yönetimindeydi.
● Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Sivasspor, üst üste üç dış saha galibiyeti aldığı son süreci Mart-Nisan 2021 arasında yaşadı.
● Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında da ikişer gol yiyen Beşiktaş, buna rağmen üç karşılaşmada da mağlubiyet almadı (2G 1B). Siyah-beyazlılar, lig tarihinde üst üste en fazla dört iç saha karşılaşmasında 2+ gole izin verdi (2010/11, 2004/05 & 1995/96).
● İstanbul takımlarına konuk olduğu son maçta İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Sivasspor, bu deplasmanda üst üste iki galibiyet aldığı son süreci Kasım-Aralık 2018 arasında yaşadı (vs Beşiktaş & İstanbul Başakşehir).
● Bu sezon Süper Lig'de çıktığı iki maçta çektiği sekiz isabetli şutun altısını gole çeviren Beşiktaş (%75), şu ana kadar bu alandaki en yüksek yüzdeye sahip takım konumunda.
● Süper Lig'de çıktığı son dört maçta birer golde pay sahibi olan Semih Kılıçsoy (1 gol & 3 asist), Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana üst üste beş karşılaşmada gol katkısı sağlayan ilk 20 yaş altı oyuncu olabilir.
● Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla en fazla ikili mücadele kazanan (20) ve top kapan (7) oyuncu olan Gedson Fernandes, aynı zamanda siyah-beyazlılar adına en fazla şut çeken iki isimden biri (4; Rafa ile eşit).
● Sivasspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı iki golün de sahibi olan Uros Radakovic, profesyonel kariyerinde 3+ resmi maç golü kaydettiği bir sezon yaşamadı.
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.
BEŞİKTAŞ BU SEZON ÇOK FORMDA
Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.
SİVASSPOR 3 MAÇTA 4 PUANLA BAŞLADI
Konuk takım Net Global Sivasspor, ligin ilk haftasında Trabzonspor'la berabere kalırken, ikinci haftada Bellona Kayserispor deplasmanından galibiyetele döndü. Bülent Uygun'un öğrencileri, geçtiğimiz hafta İkas Eyüpspor'a tek golle mağlup olarak 4 puanda kaldı.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.
SİVASSPOR'DA 2 İSİM YOK
Kırmızı-beyazlı ekipte, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.