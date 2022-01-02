Beşiktaş, sahasında Antalya 07'yi eli boş gönderdi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, sahasında Antalya 07 Basketbol ile karşı karşıya geldi.



Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Beşiktaş HDI Sigorta 81-54 kazandı.



Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 3. galibiyetini aldı. Antalya 07 Basketbol ise 8. mağlubiyetini yaşadı.



Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi



Hakemler: Musa Kazım Çetin, Ahmet Kemal Digilli, Muzaffer Vardarlı



Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 14, Jakobsone 7, McCall 12, Johnson 11, Melek Uzunoğlu 12, Ceyda Bekar, İrem Naz Topuz 5, Mia Mira Draşkiçeviç 6, İlayda Güner 6, Elif Bayram 8



Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 3, Davis 27, Sera Özelçi, Ivankovic 10, İlsu Darıcıoğlu 4, Beril Albayrak 10, Candide Öztürk, Naile Çırak, Öykü Taşkın, Sibel Özel



1. Periyot: 29-8



Devre: 52-21



3. Periyot: 67-33



Beş faulle çıkan: 38.04 Elif Bayram (Beşiktaş HDI Sigorta)





İLGİLİ VİDEO