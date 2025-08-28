Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile yolların ayrılmasının ardından bir oyuncunun daha vedası gündeme geldi.
Ekol TV'nin haberine göre; Siyah-beyazlılar, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon siyah beyazlı formayla 4 maça çıkan Rashica, 1 gol kaydetti.
Beşiktaş, Milot Rashica ile yollarını ayırıyor!
Beşiktaş, 29 yaşındaki Kosovalı oyuncu Milot Rashica ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile yolların ayrılmasının ardından bir oyuncunun daha vedası gündeme geldi.
Beşiktaş
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Kerem Aktürkoğlu, galibiyet pozuna katılmadı!
-
9
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gelişmesi!
-
8
Galatasaray, Onyedika için ilk teması kurdu
-
7
Milan, Galatasaray'ın anlaştığı Akanji için takipte!
-
6
Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
-
5
Galatasaray, Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak
-
4
Bruno Lage: "Kerem çok profesyonel"
-
3
Galatasaray'da Bissouma transferine fiziksel endişe!
-
2
Kerem Aktürkoğlu'ndan veda konuşması!
-
1
Vasco da Gama, Cuesta için Galatasaray ile anlaştı
- 16:11 Podziemski'den Kuminga'ya destek: "Takım onun arkasında"
- 16:10 Curry: "35 yaş üstü çekirdeğimiz hâlâ şampiyonluğa oynayabilir"
- 16:08 Kyrie'den ameliyat sonrası güncelleme: "İyileşme sürecim iyi gidiyor"
- 16:07 Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı öncesi mesaj!
- 16:04 Galatasaray, transferde hız kesmiyor: Sırada Camara var
- 15:51 Beşiktaş, Milot Rashica ile yollarını ayırıyor!
- 15:48 1. Lig'de 4. haftanın hakemleri
- 15:43 Aldo Serena'dan Kenan Yıldız değerlendirmesi!
- 15:43 Championship'ten Chamberlain'e yakın takip!
- 15:39 Jamie Vardy, İtalya'ya gidiyor!
- 15:37 Chelsea, Nkunku'nun parasıyla Garnacho'yu almak istiyor
- 15:17 Sudakov adım adım Benfica'ya
- 15:06 Taha Akgül'ün dedesi son yolculuğuna uğurlandı
- 15:05 FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
- 15:01 Trabzonspor'dan "yılın defans oyuncusu" seçilen Dilan Bora'ya kutlama
- 14:57 ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz, 3. tura çıktı
- 14:56 Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe açıklaması!
- 14:41 Tottenham'dan Chelsea'ye Xavi çalımı!
- 14:38 Beşiktaş için Axel Disasi iddiası!
- 14:38 Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
- 14:29 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi yaklaşıyor
- 14:25 Beşiktaş'ın 192. yabancı futbolcusu Tiago Djalo oldu
- 14:21 Inter transferden vazgeçti: Yusuf Akçiçek
- 13:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan veda konuşması!
- 13:48 En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas'ın aday kadrosunda!
- 13:44 Galatasaray, Onyedika için ilk teması kurdu
- 13:30 Karşıyaka'nın rakibi Afyon'da sorun büyük!
- 13:23 Bodrum FK'da Gökdeniz şoku
- 13:20 Altınordu'da Ateş takımını beğendi
- 13:12 Beşiktaş'ta Al Musrati'nin yeni takımı belli oldu
- 13:07 Galatasaray'a Vitao transferinde olumsuz yanıt!
- 13:04 Haliburton: "Sahaya dönüşüm 15 ay sürecek"
- 13:03 Manisa FK'da Ada gururu
- 13:03 Kevin Durant, kariyerinin zirve maçını açıkladı!
- 12:58 Staley: "Knicks görevi gelseydi kabul ederdim"
- 12:57 Morris: "LeBron 46 yaşına kadar oynar"
- 12:55 Lakers yönetiminden Polonya çıkarması: Doncic'e destek
- 12:49 12 Dev Adam'ın sıradaki rakibi Çekya!
- 12:47 Down sendromlu Ebubekir'e, Konyaspor'dan sürpriz
- 12:45 Hentbol Erkekler Süper Lig'de yeni sezon 30 Ağustos'ta başlayacak
- 12:42 Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı başlayacak!
- 12:42 Vanspor'da hedef üst sıralara tutunmak
- 12:38 Süper Lig'de 4. haftanın perdesi cuma günü açılacak
- 12:36 Galatasaray'da Bissouma transferine fiziksel endişe!
- 12:26 Juventus'ta mutlu son yakın: Kolo Muani
- 12:25 Christopher Nkunku, Milan'a transfer oluyor!
- 12:19 Göztepe, Süper Lig'de 1000'inci maçına çıkacak
- 11:47 Bakanlığın, Galatasaray'a açtığı davada karar bozuldu
- 11:39 Fenerbahçe'den yakın takip: Yann Sommer
- 11:19 İtalya'dan Semih Kılıçsoy'a övgü!
- 11:19 Fenerbahçe, dev gelir fırsatını kaçırdı!
- 11:13 Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gelişmesi!
- 10:58 Zeki Çelik'ten Beşiktaş'ın paylaşımına beğeni!
- 10:34 Diego Carlos'a İtalya'dan talip!
- 09:59 Fenerbahçe'ye Real Madrid'den yıldız!
- 09:33 Milan, Galatasaray'ın anlaştığı Akanji için takipte!
- 09:15 Vasco da Gama, Cuesta için Galatasaray ile anlaştı
- 08:04 Fatih Tekke'den onay çıktı: Imran Louza
- 02:25 Fenerbahçe, Portekiz'de yine kazanamadı!
- 02:22 Fenerbahçe, yine Benfica'ya elendi!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Aldo Serena'dan Kenan Yıldız değerlendirmesi!
Jamie Vardy, İtalya'ya gidiyor!
Juventus'ta mutlu son yakın: Kolo Muani
Christopher Nkunku, Milan'a transfer oluyor!
Manchester United'a Grimsby şoku!
Wolverhampton'da Fabio Silva için alternatif!
Borussia Dortmund'da anlaşma tamam: Fabio Silva
Real Sociedad, PSG ile anlaştı: Carlos Soler
Crystal Palace'dan Reiss Nelson hamlesi!
Pioli'den Dzeko'ya övgü!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|3
|3
|0
|0
|10
|0
|9
|2
|Trabzonspor
|3
|3
|0
|0
|3
|0
|9
|3
|Göztepe
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|7
|4
|Konyaspor
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|5
|Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|6
|Antalyaspor
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|6
|7
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|8
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|9
|Eyüpspor
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|3
|10
|Gaziantep FK
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|3
|11
|Başakşehir
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|12
|Alanyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|13
|Rizespor
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|14
|Kayserispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|15
|Kasımpaşa
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|16
|Gençlerbirliği
|3
|0
|0
|3
|2
|5
|0
|17
|Kocaelispor
|3
|0
|0
|3
|1
|5
|0
|18
|Karagümrük
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|0