Beşiktaş, Milot Rashica ile yollarını ayırıyor!

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile yolların ayrılmasının ardından bir oyuncunun daha vedası gündeme geldi.



Ekol TV'nin haberine göre; Siyah-beyazlılar, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon siyah beyazlı formayla 4 maça çıkan Rashica, 1 gol kaydetti.



