Beşiktaş - İstanbulspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u ağırlayacak.Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - İstanbulspor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 46 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan İstanbulspor ise çıkışına Beşiktaş karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-siyahlı takım, 26. haftaya 24 puanla 16. basamakta girdi.İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.Siyah-beyazlılarda İstanbulspor maçı öncesinde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlığı düzelen Ghezzal ve Başakşehir maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç şans verilmesi halinde forma giyebilecek.Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen stoper Okan Erdoğan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Hadziahmedovic, Gedson, Redmond, Salih, Cenk, AboubakarJensen, Duhan Aksu, Ertuğrul, Mehmet Yeşil, Duheney, Rroca, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Ethemi, Lokilo, EzeBeşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.İstanbulspor'da kaleci David Jensen, orta saha Onur Ergün, sol bek Duhan Aksu, stoper Mehmet Yeşil, orta saha Muammer Sarıkaya ve takımın en golcü ismi olan Valon Ethemi, sarı kart sınırındaki isimler.