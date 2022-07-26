Beşiktaş'ın rakibi Deportivo Alaves

Beşiktaş, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Deportivo Alaves ile hazırlık maçına çıkıyor.
İspanya kampındaki ikinci maçında çıkacak olan Beşiktaş, İspanyol rakibiyle Estadio Camilo Cano La Nucia'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20:00'de başlarken D-Smart 77. kanaldaki Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
Siyah beyazlılar İspanya kampındaki ilk maçında İngiliz Wolverhampton'a 3-0 mağlup olmuştu.
Maç sonrası İstanbul'a
Alaves karşılaşmasının ardından İstanbul'a dönecek olan Beşiktaş, 30 Temmuz Cumartesi günü Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın hazırlık maçları
Siyah beyazlılar yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında 9 Temmuz tarihinde Werder Bremen karşısında çıkmıştı. İşte Beşiktaş'ın Alaves maçına çıkmadan önce yeni sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçı ve alınan sonuçlar:
Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)
Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)
Beşiktaş 1-0 Mainz 05 (Kufstein Arena)
Beşiktaş 0-3 Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
İspanya kampındaki ikinci maçında çıkacak olan Beşiktaş, İspanyol rakibiyle Estadio Camilo Cano La Nucia'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20:00'de başlarken D-Smart 77. kanaldaki Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
Siyah beyazlılar İspanya kampındaki ilk maçında İngiliz Wolverhampton'a 3-0 mağlup olmuştu.
Maç sonrası İstanbul'a
Alaves karşılaşmasının ardından İstanbul'a dönecek olan Beşiktaş, 30 Temmuz Cumartesi günü Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın hazırlık maçları
Siyah beyazlılar yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında 9 Temmuz tarihinde Werder Bremen karşısında çıkmıştı. İşte Beşiktaş'ın Alaves maçına çıkmadan önce yeni sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçı ve alınan sonuçlar:
Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)
Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)
Beşiktaş 1-0 Mainz 05 (Kufstein Arena)
Beşiktaş 0-3 Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
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