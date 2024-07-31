Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Ante Rebic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2024 21:04
Son güncelleme 31 Temmuz 2024 21:19
Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Ante Rebic'le sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Beşiktaş'a transfer olan Hırvat futbolcu, 23 resmi maçta 691 dakika forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery