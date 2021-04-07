Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı şifresiz izle (Bein sports 1 izle)

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07 Nisan 2021 18:38
Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı şifresiz izle (Bein sports 1 izle)
Süper Lig Beşiktaş Alanyaspor beIN Sports link! Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA



BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR'UN SON DURUMU: Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Ligde son olarak Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor. Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş



Alanyaspor



Beşiktaş 2 maçtır kazanamıyor

Ligde bir haftayı bay geçmesine rağmen ilk sırada yer alan ve şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Beşiktaş, oynadığı son 2 lig maçında galibiyeti unuttu.

Milli maçlar arasına girmeden önce evinde oynadığı son maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, aranın ardından ilk maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve sahada 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

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Vida 100. maçına çıkıyor

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapması halinde siyah-beyazlı forma ile 100'üncü lig maçına çıkacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunun en önemli isimleri arasında yer alan Hırvat savunma oyuncusu siyah-beyazlı formayla 99 lig maçını geride bıraktı.

 

Kaynak: Sporx.com

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