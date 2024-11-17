Beşiktaş'a Rumen yıldız: Dennis Man

Siyah-beyazlılar, Parma forması giyen Dennis Man'i bir kez daha takibe aldı. Sezon başında da istenen Rumen sağ kanat için önümüzdeki günlerde temasa geçilmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan ve 2027'ye kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki Man, geçen sezonki performansıyla dikkat çekmişti.





İtalya Serie B'de 32 maçta 11 gol, 6 asistiyle Parma'nın şampiyonluğunda önemli rol oynayan yıldızın, bu sezon ise Serie A'da 13 maçta 3 gol, 4 asisti bulunuyor. Romanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Man, 32 kez giydiği milli formayla 9 kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca son Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi.