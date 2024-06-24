Beşiktaş'a Rıdvan'dan kötü haber!

Rangers, Beşiktaş'ın ilgilendiği Rıdvan Yılmaz için 5 milyon euro talep etti. Siyah-beyazlılar bu gelişme sonrası listedeki alternatif isimlere yöneldi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a Rıdvan'dan kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2024 08:40
Beşiktaş'ta sol bek arayışları devam ederken İskoçya'dan kötü haber geldi.

Fransa'dan talipleri olan Arthur Masuaku ile yollarını ayırmayı düşünen siyah beyazlıların, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz için yaptığı girişim olumsuz sonuçlandı.

Beşiktaş'tan kadrosuna 4 milyon avro karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu için Rangers'ın beklentisi çok yüksek oldu. 5 milyon avro bonservis bedelini duyunca görüşmeleri askıya alan siyah beyazlı idareciler, listedeki alternatif isimlere yöneldi.

LİSTEDE ÜÇ İSİM VAR

Brad Friedel'ın, Roma'dan ayılmaya hazırlanan Leonardo Spinazzola ile görüşme yapacağı öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Sevilla'nın sol beki Marcos Acuna da listede. Arjantin Millİ Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki oyuncunun bir yıl daha kontratı bulunuyor. Piyasa değeri ise 4 milyon avro. Real Betis'te oynayan Juan Miranda da adaylar arasında. Barcelona altyapısında yetişen 24 yaşındaki sol bekin bonservisi elinde bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery