Beşiktaş'a kötü haber: Romain Saiss

Beşiktaş'ta Romain Saiss, Dünya Kupası'ndan sonra verilen izni tamamlayarak İstanbul'a döndü ve hemen kontrole alındı.
Sol üst arka adalesinden sakatlığı bulunan Saiss, en az iki maç kaçıracak.
Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarında oynayamayacak olan tecrübeli stoper 7 Ocak'taki Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Sol üst arka adalesinden sakatlığı bulunan Saiss, en az iki maç kaçıracak.
Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarında oynayamayacak olan tecrübeli stoper 7 Ocak'taki Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
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