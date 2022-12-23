Beşiktaş'a kötü haber: Romain Saiss

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Romain Saiss, en az iki maçta takımını yalnız bırakacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'a kötü haber: Romain Saiss
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2022 16:33
Beşiktaş'ta Romain Saiss, Dünya Kupası'ndan sonra verilen izni tamamlayarak İstanbul'a döndü ve hemen kontrole alındı.

Sol üst arka adalesinden sakatlığı bulunan Saiss, en az iki maç kaçıracak.

Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarında oynayamayacak olan tecrübeli stoper 7 Ocak'taki Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ