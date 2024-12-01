Berke Özer'den tarihi performans; 12 kurtarış!

Galatasaray'ın Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta kaleci Berke Özer yaptığı kurtarışlarla öne çıkan isim oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berke Özer'den tarihi performans; 12 kurtarış!
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01 Aralık 2024 21:24
Son güncelleme 01 Aralık 2024 21:42
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı takımın puan kaybettiği maçta Eyüpspor kaleci Berke Özer yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.

24 yaşındaki kaleci 2-2 sona eren maçta yaptığı 14 kurtarışla maça adeta damga vurdu.

Galatasaray, 53 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. 28 kez rakip kaleyi yoklayan sarı kırmızılı takım 14 kez isabet buldu.

Galatasaray 4.7 gol beklentisinden sadece 2 gol çıkarabildi. Sarı kırmızlı futbolcular Eyüpspor kalecisi Berke Özer'i geçemedi.

Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı Galatasaray karşısında oynayan Berke Özer (12), aynı zamanda bu sezon ligde en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

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