Haber Tarihi: 11 Nisan 2025 17:11 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 17:11

Benzine zam var mı, geldi mi, ne zaman? 11 Nisan 2025

11 Nisan 2025 Bugün, bu gece benzine zam var mı, geldi mi? soruları merak ediliyor. Uluslararası petrol piyasasındaki düşüş Türkiye'de akaryakıt fiyatında indirim sağlayacak. Bu gece benzinde zam bekleniyor. Peki, benzine zam var mı, geldi mi, ne zaman?

Benzine zam var mı, geldi mi, ne zaman? 11 Nisan 2025
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Benzin, motorin ve LPG fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişiklikleriyle birlikte sürekli olarak gündemdeki yerini koruyor. Bu gece mazot ve benzinde indirim bekleniyor. Peki, benzine zam var mı, geldi mi, ne zaman?

BENZİNE ZAM VAR MI, GELECEK Mİ? 

,Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Akaryakıtta tabelalar bu gece itibarıyla güncellendi.

Böylece benzin fiyatındaki indirim meblağı iki günde 3 lira 59 kuruş oldu.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 43 lira 37 kuruş, Ankara'da 43 lira 94 kuruş, İzmir'de 44 lira 20 kuruşa satılıyor.

YARIN DA ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine yarından itibaren 82 kuruş zam gelecek.

4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle düştü.

Brent petrol, haftaiçi 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün 63,45 dolardan işlem görüyor.

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