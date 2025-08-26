Ben Annemin Rüyasıyım dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

MEDYAPIM'ın NOW için hazırladığı "Ben Annemin Rüyasıyım" dizisi, bir annenin kızına kavuşma mücadelesini anlatan sürükleyici senaryosuyla dikkat çekti. Oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren yapım, şimdiden izleyicilerin odağında.



BEN ANNEMİN RÜYASIYIM DİZİSİ KONUSU NE?



"Ben Annemin Rüyasıyım", Güney Kore'nin popüler dizisi "Lie After Lie"den uyarlandı. Dizi, Ayşe'nin (Funda Eryiğit) haksız yere kocasını öldürmekle suçlanarak geçirdiği zorlu cezaevi yılları sonrası kızına kavuşma çabasını anlatıyor.



Ayşe, özgürlüğüne kavuştuğunda tek amacı, yıllar önce elinden alınan kızı Zeynep'e (Azra Aksu) ulaşmaktır. Ancak Zeynep, Kemal (Caner Cindoruk) tarafından evlat edinilmiş ve Ayşe'nin kim olduğunu bilmemektedir.



Ayşe, kızına ulaşabilmek için Kemal'in güvenini ve kalbini kazanmaya çalışırken eski kayınvalidesi İlter'in (Zerrin Tekindor) intikam arzusuyla karşı karşıya kalır. Dizi, aile bağları, adalet arayışı ve bir annenin evladına duyduğu derin sevgiyi etkileyici bir şekilde işlemeye hazırlanıyor.



BEN ANNEMİN RÜYASIYIM DİZİSİ OYUNCULARI KİM?



Dizinin başrollerinde Funda Eryiğit (Ayşe), Caner Cindoruk (Kemal) ve Zerrin Tekindor (İlter) yer alıyor.



Kadroda ayrıca Günay Karacaoğlu (Sevtap), Serhat Özcan (Memduh), Gürsu Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu (Zeynep), Sema Öztürk (Pelin) ve Cem Sürgit (Caner) gibi deneyimli ve genç yetenekler bulunuyor.



BEN ANNEMİN RÜYASIYIM UYARLAMA MI?



Dizi Güney Kore yapımı "Lie After Lie" dizisinden uyarlanmıştır. Türk izleyicisine uygun şekilde yeniden yazılan senaryo, aile bağları ve adalet temalarını işliyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: