beIN Sports İzle: Trabzonspor - Galatasaray maçı canlı izle

Galatasaray taraftarlarının ve futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle seçenekleri araştırılıyor! Trabzonspor - Galatasaray maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren sarı-kırmızılılar, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Peki, bu önemli Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle seçenekleri nelerdir ve Trabzonspor Galatasaray maçı şifresiz olarak nereden takip edilebilir? İşte bu soruların cevapları ve maçla ilgili tüm detaylar!Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor Galatasaray maçı, bugün 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Bu önemli mücadeleye Papara Park Stadyumu ev sahipliği yapacak.Galatasaray taraftarlarının ve futbolseverlerin yakından takip edeceği Trabzonspor Galatasaray maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için beIN Sports abonesi olmanız gerekmektedir.Futbolseverlerin sıklıkla araştırdığı "Trabzonspor Galatasaray maçı şifresiz izle" seçeneği, yasal yayın platformları dışında mümkün bulunmamaktadır. Türkiye'de Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN Sports'a aittir ve karşılaşmalar yalnızca bu platform üzerinden ücretli abonelikle izlenebilmektedir. İnternet üzerindeki kaçak yayınlar ise hem yasal değildir hem de düşük görüntü kalitesi ve kesintiler nedeniyle keyifli bir izleme deneyimi sunmaz. Bu nedenle, Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izlemek için yasal yayın platformu olan beIN Sports 1'i tercih etmeniz en doğru seçenektir.Uğurcan, Malheiro, Okay, Batago, Arif Boşluk, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Mustafa, Enis.Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da oynanan maçı 4-3 kazandı.RAMS Park'taki müsabakada oldukça çekişmeli geçti. Sarı-kırmızılı takımın Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile bulduğu gollere Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile karşılık verdi.Galatasaray, müsabakayı genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı golle 4-3 galip tamamladı.İki takım, bu müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek.Trabzonspor'da Savic, Draguş, Folcarelli ve Hüseyin Türkmen'in zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunmamasına karşın yabancı sınırı nedeniyle Elias Jelert kadroya alınmadı.Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon ligde son maçına Galatasaray ile çıkacak bordo-mavililer, 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.Karadeniz ekibi, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye evinde 3-2 ve Galatasaray'a İstanbul'da 4-3 yenildi.Trabzonspor, Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük maç galibiyetini almanın da mücadelesini verecek.Galatasaray, çıktığı son 6 resmi karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmayı da kazandı.Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u ise 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi. Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, bu sezon sahasında daha iyi bir performans sergiliyor. Bordo-mavililer, Süper Lig, Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nda sahasında oynadığı 23 maçın sadece 3'ünü kaybetti. Bu maçlarda 15 galibiyet alan Karadeniz ekibi, 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında oynadığı 16 Süper Lig maçının 10'unu kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 2'sinde ise mağlup oldu. Trabzonspor, iç sahada 34 puan toplayarak 2,12 puan ortalaması tutturdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde oynadığı 4 maçı da kazanan bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ise yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı 3-2, yarı finalinde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. Ligde ise Göztepe ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-0, Corendon Alanyaspor'u 4-3 yendi.Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftaların en iyi hücum ve savunma performansını sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip, 32 karşılaşmada 82 gol atıp, 31 gol yedi. "Cimbom" bu performansla ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı oldu.Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de dış sahadaki son 26 maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, söz konusu süreçte 70 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Galatasaray, bu maçta da gol atabilirse Süper Lig tarihinde üst üste 27 deplasman maçında tabelayı değiştiren ilk takım olacak.Galatasaray'da 4 futbolcu, Trabzonspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Bellona Kayserispor maçında oynayamayacak.Galatasaray'ın müsabakada en önemli gol ayağı yine Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen olacak.Kariyerindeki en golcü sezonunu geçiren Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 37 resmi müsabakada 33 kez fileleri havalandırdı. Ligde 27 maçta 24 gol atarak gol krallığı yarışında zirvede bulunan yıldız santrfor, karşılaşmada Galatasaray adına en ileride gol arayacak.Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, son maçlarda attığı gollerle dikkati çekiyor. Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 7 resmi maçın 5'inde fileleri havalandırdı.Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK, ikas Eyüpspor ve Net Global Sivasspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında da skorer kimliğini sürdürmeye çalışacak.Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 187, Trabzonspor ise 156 kez gol sevinci yaşadı.Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 8'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray da 66 golle karşılık verdi.Galatasaray, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Trabzon'da son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile yaptığı son 4 maçı da galip tamamladı. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 4 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1 ve 4-3'lük galibiyetler elde etti.Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.