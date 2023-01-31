Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? Blu TV Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon çıkacak mı?

Uzun süre tartışma konusu olan Behzat Ç. yıllara meydan okumaya devam ediyor. Dijital platformunda yeni sezonuyla ekrana gelen Behzat Ç. Çekiç ve Gül formatıyla sevenlerinden tam not aldı. İlk sezonuyla Blu TV'de yer alan dizinin 2. sezonu olup olmayacağı merak ediliyor. Behzat Ç. Çekiç ve Gül'ün yeni sezonu hakkında beklenen haber geldi. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon ne zaman? İşte Behzat Ç. hakkında merak edilen tüm detaylar…Behzat Ç'nin yeni dizisi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi', 2'nci sezon onayını aldı.BluTV, 2. sezon haberini duyurduğu paylaşımında, "Kötü adamların içinde kaldık da biz kötü olmadık ki! Bu şehrin ayazında nefeslerini kestik! E biz sonuçta bu şehri size bırakmayız dedik, ne bekliyordunuz ki? Çok uğraştık, çok emek verdik; siz de karşılığını verdiniz. O zaman bu işin hakkını verelim! 2. sezon da BluTV'de olacak!" ifadelerini kullandı.Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği dizide Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yanı sıra Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.