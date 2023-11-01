Becao ve Fred sakatlık durumu ve geçmişi 2023: Fenerbahçe sakatlık durumları

Fenerbahçe'de Becao ve Fred sakatlık durumu ve geçmişi neteşti. Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlık yaşayan iki oyuncusu Rodrigo Becao ve Fred için açıklama yaptı. Becao'nun hamstring grubundan tendon kopması ve Fred'in ise kasık bölgesinde 2. derece yırtık olduğu açıklandı. Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmedi.Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız."Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı savunma oyuncusu Becao'nun sakatlığı nedeniyle 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fred'in ise 3 hafta forma giymemesi bekleniyor.Kas yırtılmaları teşhis ve tedavisinin daha kolay yapılabilmesi için üç farklı türde değerlendirilir. Yırtılmanın şiddetine bağlı olarak birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece kas yırtılması olarak hastalık üçe ayrılır. Birden fazla kasın çok fazla gerilmesinden dolayı oluşan yırtılmalar birinci derece kas yırtılmaları olarak adlandırılır. Bu tür kas yırtılmaları hafif olarak gerilmelerden dolayı ortaya çıkar ve ağrıya neden olur. Ancak kasın iyileşmemesi veya yeniden işlevini yerine getirememesi durumu söz konusu değildir. İkinci derece yırtılmalarda ise birinci derece yırtılmalarla kıyaslandığında çok daha fazla lifin kopması meydana gelmiştir. Kopmalara bağlı olarak daha fazla ağrı görülmekle birlikte şişme ve morarma da gözlenir. Kasın tamamen kopmasına neden olabilecek gerilmeler sonucunda ise üçüncü derece kas yırtılmaları meydana gelir. Kas yapısı ikiye ayrılır ve kopmanın yaşandığı sırada hafif bir patlama sesi meydana gelebilir. Bu tür kopmalar sonrasında kas tamamen işlevini yitirir. Çok yoğun ağrılar, şişlikler ve renk değişimleri oluşur.Uygun tedavi ile çoğu aşil tendonu yırtılması dört ila altı ay içinde tamamen iyileşir. Cerrahi tedavilerde nüks oranı oldukça az iken cerrahi dışı tedavilerde dikkat edilmezse aşil tendonunun tekrar kopma ihtimali bulunmaktadır. Ancak hangi tedavi uygulanmış olursa olsun hastaların tedaviden sonra rehabilitasyon görmesi önemlidir.