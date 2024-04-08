Haber Tarihi: 08 Nisan 2024 13:24 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2024 13:24

Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler 2024: Avrasya Tüneli, Osmangazi, Çanakkale köprüsü, Niğde otoyolu ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'nda yola çıkacak, ziyaretlere gidecek vatandaşlar tarafından "köprüler ve otoyollar ücretsiz mi?" şeklinde sorgulamalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 9 gün ilan edilen Ramazan Bayramı tatili öncesi Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Sürücüler Ramazan Bayramı'nda hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağını heyecanla bekliyor. Ulaştırma Bakanı açıkladı. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar bedava mı olacak? Avrasya Tüneli, Osmangazi, Çanakkale köprüsü, Niğde otoyolu ücretsiz mi? İşte, bayramda ücretsiz yollar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler 2024: Avrasya Tüneli, Osmangazi, Çanakkale köprüsü, Niğde otoyolu ücretsiz mi?
Abone Ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatili öncesi, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan önemli bir duyuru geldi. İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan Bayramı'nın 10 Nisan 2024'te başlayacağı belirtildi. Bayram öncesinde sürücülerin merakla beklediği soru olan "Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz olacak?" sorusuna Bakan Uraloğlu cevap verdi. Yaptığı açıklamada, 9 gün boyunca ücretsiz olacak köprü ve otoyolları duyuran Uraloğlu, sürücülerin tercih edebileceği güzergahları da belirtti. Bayram tatili boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara gibi yolların ücretsiz olacağı ifade edildi. Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyolların bedava olacağına dair detaylı bilgiler de paylaşıldı.

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." dedi.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?

Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı belirtildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

BAZI YOLLAR ÜCRETLİ OLACAK

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

BAYRAMDA METRO VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında ise "Korsan taşımacılık yapan sefer izni olmadan faaliyet gösteren izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezalarını takip ederek uygulayacağız. Demiryollarına baktığımızda memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız için İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir." ifadelerini kullandı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Denizlispor kendisini zora soktu Futbol Denizlispor kendisini zora soktu
Bucaspor doludizgin devam ediyor Spor Toto 2. Lig Bucaspor doludizgin devam ediyor
Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler 2024: Avrasya Tüneli, Osmangazi, Çanakkale köprüsü, Niğde otoyolu ücretsiz mi? Gündem Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler 2024: Avrasya Tüneli, Osmangazi, Çanakkale köprüsü, Niğde otoyolu ücretsiz mi?
Turgutluspor şampiyonluk yarışına havlu attı Spor Toto 3. Lig Turgutluspor şampiyonluk yarışına havlu attı
Karşıyaka'da umutlar arttı! Spor Toto 3. Lig Karşıyaka'da umutlar arttı!
İşte Avrupa'nın 4 büyük liginde son görünüm Premier Lig İşte Avrupa'nın 4 büyük liginde son görünüm
Aliağa Futbol zirve yarışında yara aldı! Spor Toto 3. Lig Aliağa Futbol zirve yarışında yara aldı!
Rey Manaj gol krallığı yarışında takibini sürdürüyor Sivasspor Rey Manaj gol krallığı yarışında takibini sürdürüyor
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2024 Bayramda otobüsler ücretsiz mi, İETT, Marmaray, dolmuşlar ücretsiz mi? Gündem Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2024 Bayramda otobüsler ücretsiz mi, İETT, Marmaray, dolmuşlar ücretsiz mi?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Flaş iddia; "TFF'den paralarını geri istiyorlar!"
2
Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye tepki
3
Murat Sancak'tan hakemler için iddia!
4
Erman Toroğlu: ''Bu olay filmin sonu!''
5
Cüneyt Özdemir: "Eserinle gurur duy paşam"
6
Galatasaray'dan olay paylaşım
7
Süper Lig kulüplerinin TFF'ye "seçim" tepkisi artıyor

SON HABERLER

yukarı ok