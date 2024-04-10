Bayramda Avrasya tüneli ücretsiz mi, bedava mı? 2024

Ramazan Bayramı tatili sürerken gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumu oldu. Bayram süresince köprü ve otoyollardan geçiş yapacak olan vatandaşlar kullanacakları güzergahların ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bayramda Avrasya tüneli ücretsiz mi, bedava mı?



BAYRAMDA AVRASYA TÜNELİ ÜCRETSİZ Mİ?



Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Buna göre; Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücrete tabii olacak.



NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilinde alınan önlemleri ve uygulamaları duyurdu. 9 günlük bayram tatili süresi boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyuran Uraloğlu, şunları söyledi:



"Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla cumartesi (6 Nisan) sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak. Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergâhlarımızda yol çalışmalarına ara verdik. Trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyede tutacağız. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtık. Böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz."

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