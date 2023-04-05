Haber Tarihi: 05 Nisan 2023 14:24 - Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 14:24

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023 - Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı, bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? sorusu tekrar gündeme geldi. Zamlı emekli ikramiyeleri için geri sayım başladı. Emekli bayram ikramiyelerinde yeni ücretler belli oldu. En düşük emekli aylığı 2 bin lira zamlandı hemen ardından emekli bayram ikramiyelerinin yeni zamlı ücretleri belli oldu. Emekli aylığı alanlara bu yıl Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde 2.000 TL ödeme yapılacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olma hakkı elde edenler de emekli ikramiyelerinden faydalanabilecek. Açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan tarihinde başlıyor. Emekliler ise ödeme takvimini merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023 - Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
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Emekli bayram ikramiyesi konusunda araştırmalar sürüyor. İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak verilmeye başlanan emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıllarda 1.100 TL olarak ödenmeye başlanmıştı. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı ile birlikte bayram ikramiyelerinin en düşük emekli maaşına yükseltilsin talebi vardı. Yapılan düzenleme ile hem en düşük emekli maaşı, hem de emekli bayram ikramiyesi tutarı yükseltildi. İşte emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.

1.100 TL olan emekli bayram ikramiyesi yapılan düzenleme ile 2.000 TL'ye yükseltildi. 15.6 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesinde 2 bin lira emekli ikramiyesi alacak.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklandı.

Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.

Buna göre; 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

Özellikle son dönemlerde enflasyonla mücadele kapsamında birçok maaş türünde artışa gidildi. Son olarak 2023'ün Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına %30 artış yapılmıştı.

Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira olarak ödeniyordu. En düşük emekli maaşına ara zam yapılarak 7 bin 500 liraya yükseltildi.


EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE BAŞVURU YAPILACAK MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekli olmaya hak kazananlar, bayram ikramiyesi için başvuru olup olmadığını sorgular. EYT ile emekli olan ve maaş bağlananların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Bayram ikramiyesi ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir ve aylık alanların hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR

Bayram ikramiyesi ödemeleri, emekli maaşı alan herkesin hesaplarına aktarılacak. Dul ve Yetim aylığı alanlarda bayram ikramiyesinden yararlanabilir. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik raporu alanlar, yaşlılık aylığı alanlar Ramazan Bayramı öncesinde ödeme alacak.

Ayrıca vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar bayram ikramiyesinden yararlanabilir.
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