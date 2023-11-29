Haber Tarihi: 29 Kasım 2023 15:55 - Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 15:55

Bayern Münih Kopenhag Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen İzle | Bayern Münih Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Kopenhag maçı canlı izle şifresiz izle | Bayern Münih - Kopenhag maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında Kopenhag ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Bayern Münih - Kopenhag maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bayern Münih - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih Kopenhag maçı canlı izleme detayları

Bayern Münih Kopenhag Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen İzle | Bayern Münih Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Bayern Münih Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bayern Münih - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Bayern Münih - Kopenhag maçı canlı izleme detayları
BAYERN MÜNİH – KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

BAYERN MÜNİH - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BAYERN MÜNİH - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, turnuvadaki son maçında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.

Kopenhag ise sahasında karşılaştığı Manchester United'ı 4-3 mağlup etmişti.

GÜNÜN MAÇLARI

A GRUBU

20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)


23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)

B GRUBU

20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)

23:00 Arsenal - Lens (Exxen)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


C GRUBU

23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)

23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)

D GRUBU

23:00 Benfica - Inter (Exxen)

23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)

 
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