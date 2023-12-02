Batı Ege halka arz sonuçları açıklandı mı? Batı Ege borsada ne zaman işlem görecek?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Batı Ege GYO halka arz sonuçları talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemi meşgul etmeye başladı. toplamda 290 milyon adet lot dağıtımı yapacak Batı Ege Gayrimenkul halka arz büyüklüğü 870 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Batı Ege GYO ne zaman işlem görecek?" İşte Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen detaylar...Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında talep topladı. Batı Ege GYO, halka arz ile 525.000.000 TL olan mevcut sermayesini 290.000.000 TL artırarak 815.000.000 TL'ye çıkaracak. Halka arz sonuçlarının açıklanması durumunda lot dağıtım sayılarını haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.Batı Ege GYO halka arzında paylar, 3 TL sabit fiyattan satıldı. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılan payların alımı için T1 ve T2 bakiyelerini kullanılmadı.Batı Ege GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanması durumunda lot dağıtım sayılarını haberimiz üzerinden öğrenebilirsinizBatı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklanması durumunda hissenin borsada işlem göreceği tarihe ilişkin bilgi netlik kazanmış olacak.Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):2.1 Milyon katılım ~ 97 Lot (291 TL)2.5 Milyon katılım ~ 81 Lot (243 TL)2.9 Milyon katılım ~ 70 Lot (210 TL)3.3 Milyon katılım ~ 61 Lot (183 TL)3.7 Milyon katılım~55 Lot (165 TL)4.1 Milyon katılım ~ 50 Lot (150 TL)4.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (135 TL)4.9 Milyon katılım ~ 41 Lot (123 TL)