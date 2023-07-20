Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de!

Transferinin gerçekleştiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Bartuğ Elmaz, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. 'Tamam' dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur." dedi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.sarı lacivertliler, Bartuğ Elmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Marsilya'dan yapılan açıklamada ise,ifadeleri kullandıldı.