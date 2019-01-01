Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Barkley: "Umarım Giannis, Jordan ve Nowitzki'nin yolundan gider!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Michael Jordan ve Dirk Nowitzki gibi bir kariyere sahip olmasını umduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Michael Jordan ve Dirk Nowitzki gibi bir kariyere sahip olmasını umduğunu söyledi.

Giannis'in Milwaukee ile geleceği, Bucks'ın Miami Heat'e hayal kırıklığı yaratan bir şekilde yenilmesi ve playoff serisinde yalnızca bir maç kazanmasının ardından sorgulanmıştı.

Bir 'supermax' sözleşme uzatması için uygun olan son MVP ile ilgili sayısız takas fikri ve iddialara rağmen, Giannis ön ofisten bir takas talep etme niyetinde olmadığını belirtmişti.

TNT'nin 'Inside the NBA' programı sırasında, geçmişte süpertakımları eleştirmesiyle bilinen Barkley, Antetokounmpo'nun efsane oyuncular Michael Jordan veya Dirk Nowitzki ile aynı yoldan ilerlemesini ve kendi takımında kalarak bir şampiyonluk kazanmasını umduğunu belirtti:

"Umarım Giannis, Michael Jordan veya Dirk Nowitzki'nin yolundan gider. Sadece başka bir organizasyona katılıp şampiyon olmaz, şimdiki durumunun üzerine gider. Umarım başka bir organizasyona gitmeden şampiyon olur."

"Umuyorum ki bu yıl maksimum kontratı imzalar ve 'Milwaukee'de kazanacağım. Bir süpertakıma katılıp da kazanabilirim, ama ben tüm mirasımı ve kimliğimi korumak istiyorum.' der."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal