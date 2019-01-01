Barkley: "Umarım Giannis, Jordan ve Nowitzki'nin yolundan gider!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Michael Jordan ve Dirk Nowitzki gibi bir kariyere sahip olmasını umduğunu söyledi.



Giannis'in Milwaukee ile geleceği, Bucks'ın Miami Heat'e hayal kırıklığı yaratan bir şekilde yenilmesi ve playoff serisinde yalnızca bir maç kazanmasının ardından sorgulanmıştı.



Bir 'supermax' sözleşme uzatması için uygun olan son MVP ile ilgili sayısız takas fikri ve iddialara rağmen, Giannis ön ofisten bir takas talep etme niyetinde olmadığını belirtmişti.



TNT'nin 'Inside the NBA' programı sırasında, geçmişte süpertakımları eleştirmesiyle bilinen Barkley, Antetokounmpo'nun efsane oyuncular Michael Jordan veya Dirk Nowitzki ile aynı yoldan ilerlemesini ve kendi takımında kalarak bir şampiyonluk kazanmasını umduğunu belirtti:



"Umarım Giannis, Michael Jordan veya Dirk Nowitzki'nin yolundan gider. Sadece başka bir organizasyona katılıp şampiyon olmaz, şimdiki durumunun üzerine gider. Umarım başka bir organizasyona gitmeden şampiyon olur."



"Umuyorum ki bu yıl maksimum kontratı imzalar ve 'Milwaukee'de kazanacağım. Bir süpertakıma katılıp da kazanabilirim, ama ben tüm mirasımı ve kimliğimi korumak istiyorum.' der."



