Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

Modacı Barbaros Şansal, KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.DHA'nın haberine göre, Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na geldi.Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Şansal hakkında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçlamalarından arama kararı bulunduğu belirtildi. Şansal'ın, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.