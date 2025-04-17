Banka Mevduat Faiz Oranları (Günlük- Aylık 17 Nisan 2025)

Türk Lirası mevduat faiz oranlarındaki rekabet, bankaların müşterilerine sunduğu cazip tekliflerle yeni bir boyut kazandı. 17 Nisan 2025 itibarıyla derlenen verilere göre, özellikle 1 aylık vadeli mevduatlar için bankalar arasındaki faiz yarışı dikkat çekiyor. 1.000.000 TL anapara üzerinden yapılan hesaplamalarda, bazı bankaların yıllık %50'ye varan faiz oranları sunduğu görülüyor.



Bankaların Faiz Oranları ve Getirileri (17 Nisan 2025)



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından, bankaların 1 aylık vadeli mevduat faiz oranlarında da artışlar gözlemlendi. İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonu getirileri:



Alternatif Bank, yüzde 50 faiz oranı ile en yüksek getiriyi sunuyor. 1 aylık vadede vade sonu tutarı 1.037.260 TL, net kazancı ise 37.260 TL olarak hesaplanıyor.



Fibabanka, yüzde 49 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Vade sonu tutarı 1.036.515 TL, net kazancı 36.515 TL seviyesinde.



TEBS, CEPTETEB, QNB ve Türkiye Finans bankaları yüzde 48,5 faiz oranı sunuyor. Bu bankalarda vade sonu tutarı 1.036.142 TL, net kazanç ise 36.142 TL olarak gerçekleşiyor. Türkiye Finans, faiz yerine "Kar Oranı" ifadesini kullanıyor.



Odea Bank yüzde 48 faiz oranı ile orta-yüksek segmentte yer alıyor. Vade sonu tutarı 1.035.770 TL, net kazancı 35.770 TL.



AKBANK ve DenizBank, yüzde 47,5 faiz oranı ile benzer şartlar sunuyor. Vade sonu tutarı 1.035.397 TL, net kazanç 35.397 TL.



Garanti BBVA ve ING bankaları yüzde 47 faiz oranıyla eşit getiri sağlıyor. Vade sonu tutarı 1.035.025 TL, net kazanç 35.025 TL.



Getirfinans yüzde 46 faiz oranıyla düşük faizli bankalar arasında yer alıyor. Vade sonu tutarı 1.034.279 TL, net kazancı 34.279 TL.



N Bankası yüzde 45,5 faiz oranı ile orta segmentin alt sınırında bulunuyor. Vade sonu tutarı 1.033.907 TL, net kazanç 33.907 TL.



KOLAY yüzde 45 faiz oranı ile basit ve düşük riskli bir seçenek sunuyor. Vade sonu tutarı 1.033.534 TL, net kazanç 33.534 TL.



en para.com yüzde 40 faiz oranı ile en düşük faiz oranlarından birini veriyor. Vade sonu tutarı 1.029.808 TL, net kazanç 29.808 TL.



Yeni Vadeli TL Mevduat Hesabı ise yüzde 39,5 faiz oranı ile listedeki en düşük getirili hesap olarak öne çıkıyor. Vade sonu tutarı 1.029.436 TL, net kazanç 29.436 TL.



Önemli Notlar:



Tüm hesaplamalar 1 aylık vade için geçerlidir.



Net kazançlara %15 stopaj vergisi dahil değildir.



"Faiz Oranı" ve "Kar Oranı" ifadeleri aynı anlamda kullanılmaktadır.



Faiz oranları bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

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