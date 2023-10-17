Ballon d'Or 2023: Messi, Ronaldo, Haaland, Mbappe.. Ballon d'Or 2023 ne zaman, kim kazandı, aldı?

Lionel Messi, 2023 yılında dünyanın en iyi futbolcusu ödülü verildiğinde sekizinci Ballon d'Or'unu almanın favorisi oldu.36 yaşındaki oyuncu, Arjantin'i 1986'dan bu yana ilk kez Aralık ayında Dünya Kupası'na taşıdı.Ballon d'Or 2023 töreni 30 Ekim Pazartesi günü Paris'teki Theatre du Chatelet'te yapılacak.Kısa listede 30 oyuncu yer alıyor, ancak Messi'nin Ballon d'Or'u bir kez daha almak için çivilendiği düşünülürken bunlardan herhangi birinin ortaya çıkmasına gerçekten değer mi?Dikkat etmeye değer olabilecek beş oyuncuyu seçtik.Messi'nin kupa için en yakın rakibi şüphesiz Erling Haaland'dır ve bahisçiler de öyle düşünüyor gibi görünüyor; Manchester City'nin golcüsü Ballon d'Or'u almanın ikinci favorisi.Manchester City'nin üçlü kazananlarından yedisi kısa listeye girdi; Ruben Dias, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Rodi ve İlkay Gündoğan'ın isimleri de yer aldı.Ancak Messi ve Haaland ile kupa için mücadele etme açısından Belçikalı orta saha sihirbazı Kevin De Bruyne öne çıkan rakip.Jude Bellingham'ın dünya çapında bir orta saha oyuncusuna dönüşümü devam ediyor ve Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e yaptığı büyük transferden bu yana hisseleri daha da artıyor.Kariyerinin altıncı Ballon d'Or adaylığını kazanan Mbappe, geçen sezon kulüp ve milli takımda çıktığı 56 maçta 54 gol atmasının ardından geldi.Mbappe, Paris Saint-Germain'deki geleceğiyle ilgili görünüşte kalıcı kafa karışıklığına rağmen, Ligue 1 şampiyonluğunu kazandı ve Fransa'nın en üst liginde gol kralı oldu.Dünya Kupası finalinde yaptığı hat-trick, Mbappe'ye turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü kazandırdı ve Katar'da Messi'yi sekiz gol ve iki asistle bu ödüle taşıdı. Ama tabii ki büyük ödülü alan kişi Messi'ydi.Geçen yılın kazananı Karim Benzema, özellikle de Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo adı dışında 2007'den bu yana kupayı kazanan iki oyuncudan biri olması nedeniyle anılmaya değer. Diğeri ise Luka Modric'ti.Yaz aylarında Real Madrid'den Al-Ittihad'a giden Benzema bir kez daha listede.Sakatlık nedeniyle Fransa'nın Dünya Kupası finaline katılamamasına rağmen Benzema, İspanya'nın başkentindeki son sezonunda tüm müsabakalarda 31 gol atarak Bernabeu'yu kulüp tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu olarak bıraktı.Josko Gvardiol (Manchester City)Andre Onana (Manchester United)Karim Benzema (Al Ittihad)Jamal Musiala (Bayern Münih)Muhammed Salah (Liverpool)Jude Bellingham (Real Madrid)Bukayo Saka (Arsenal)Randal Kolo Muani (Paris Saint Germain)Kevin de Bruyne (Manchester City)Bernardo Silva (Manchester City)Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)Emiliano Martinez (Aston Villa)Ruben Dias (Manchester City)Nicola Barella (Inter Milan)Erling Haaland (Manchester City)Yassine Bounou (Al Hilal)Martin Odegaard (Arsenal)Julian Alvarez (Manchester City)İlkay Gündoğan (Barselona)Vinicius Jr (Real Madrid)Robert Lewandowski (Barselona)Antoine Griezmann (Atletico Madrid)Lautaro Martinez (Inter Milan)Lionel Messi (Inter Miami)Rodri (Barselona)Kylian Mbappe (Paris Aziz Almancası)Kim Min-Jae (Bayern Münih)Victor Osimhen (Napoli)Luka Modric (Real Madrid)Harry Kane (Bayern Münih)Alba Redondo (Levante Union Deportiva)Kadidiatou Diani (Lyon)Rachel Daly (Aston Villa)Linda Caicedo (Real Madrid)Fridolina Rolfo (Barselona)Olga Carmona (Real Madrid)Amanda Ilestedt (Arsenal)Hayley Raso (Real Madrid)Georgia Stanway (Bayern Münih)Sophia Smith (Portland Dikenler)Hinata Miyazawa (Manchester United)Salma Paralluelo (Barselona)Lena Oberdorf (Wolfsburg)Millie Bright (Chelsea)Daphne van Domselaar (Aston Villa)Sam Kerr (Chelsea)Patricia Guijarro (Barselona)Ewa Pajor (Wolfsburg)Debinha (Kansas Şehri)Guro Reiten (Chelsea)Yui Hasegawa (Manchester City)Aitana Bonmati (Barselona)Jill Roord (Manchester City)İskenderiye Popp (Wolfsburg)Katie McCabe (Arsenal)Mary Earps (Manchester United)Wendie Renard (Lyon)Mapi Leon (Barselona)Asisat Oshoala (Barselona)Khadija Shaw (Manchester City)Rasmus Hojlund (Manchester United)Jamal Musiala (Bayern Münih)Alejandro Balde (Barselona)Pedri (Barselona)Jude Bellingham (Real Madrid)Antonio Silva (Benfica)Eduardo Camavinga (Real Madrid)Xavi Simons (RB Leipzig)Gavi (Barselona)Elye Wahi (Lens)Emiliano Martinez (Aston Villa)Mike Maignan (AC Milan)Thibaut Courtois (Real Madrid)Aaron Ramsdale (Arsenal)Yassine Bounou (Al Hilal)Andre Onana (Manchester United)Dominik Livakovic (Fenerbahçe)Marc-Andre Ter Stegen (Barselona)Ederson (Manchester City)Brice Samba (Lens)Lionel Messi - 1/25Erling Haaland - 9/1Jude Bellingham - 40/1Rodri-50/1Kevin De Bruyne - 80/1Kylian Mbappe-80/1Vinicius Genç - 80/1Karim Benzema - 100/1Harry Kane - 100/1Aitana Bonmati - 1/5Olga Carmona - 8/1Mary Earps - 10/1Sam Kerr-16/1Asisat Oshoala - 33/1Salma Paralluelo - 33/1Ewa Pajor - 50/1Kadidiatou Diani - 50/1