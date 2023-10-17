Ballon d'Or 2023: Messi, Ronaldo, Haaland, Mbappe.. Ballon d'Or 2023 ne zaman, kim kazandı, aldı?

Lionel Messi, 2023 yılında dünyanın en iyi futbolcusu ödülü verildiğinde sekizinci Ballon d'Or'unu almanın favorisi oldu.
36 yaşındaki oyuncu, Arjantin'i 1986'dan bu yana ilk kez Aralık ayında Dünya Kupası'na taşıdı.
Ballon d'Or 2023 töreni 30 Ekim Pazartesi günü Paris'teki Theatre du Chatelet'te yapılacak.
Kısa listede 30 oyuncu yer alıyor, ancak Messi'nin Ballon d'Or'u bir kez daha almak için çivilendiği düşünülürken bunlardan herhangi birinin ortaya çıkmasına gerçekten değer mi?
Dikkat etmeye değer olabilecek beş oyuncuyu seçtik.ERLİNG HAALAND
Messi'nin kupa için en yakın rakibi şüphesiz Erling Haaland'dır ve bahisçiler de öyle düşünüyor gibi görünüyor; Manchester City'nin golcüsü Ballon d'Or'u almanın ikinci favorisi.KEVİN DE BRUYNE
Manchester City'nin üçlü kazananlarından yedisi kısa listeye girdi; Ruben Dias, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Rodi ve İlkay Gündoğan'ın isimleri de yer aldı.
Ancak Messi ve Haaland ile kupa için mücadele etme açısından Belçikalı orta saha sihirbazı Kevin De Bruyne öne çıkan rakip.JUDE BELLİNGHAM
Jude Bellingham'ın dünya çapında bir orta saha oyuncusuna dönüşümü devam ediyor ve Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e yaptığı büyük transferden bu yana hisseleri daha da artıyor. KYLİAN MBAPPE
Kariyerinin altıncı Ballon d'Or adaylığını kazanan Mbappe, geçen sezon kulüp ve milli takımda çıktığı 56 maçta 54 gol atmasının ardından geldi.
Mbappe, Paris Saint-Germain'deki geleceğiyle ilgili görünüşte kalıcı kafa karışıklığına rağmen, Ligue 1 şampiyonluğunu kazandı ve Fransa'nın en üst liginde gol kralı oldu.
Dünya Kupası finalinde yaptığı hat-trick, Mbappe'ye turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü kazandırdı ve Katar'da Messi'yi sekiz gol ve iki asistle bu ödüle taşıdı. Ama tabii ki büyük ödülü alan kişi Messi'ydi. KARİM BENZEMA
Geçen yılın kazananı Karim Benzema, özellikle de Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo adı dışında 2007'den bu yana kupayı kazanan iki oyuncudan biri olması nedeniyle anılmaya değer. Diğeri ise Luka Modric'ti.
Yaz aylarında Real Madrid'den Al-Ittihad'a giden Benzema bir kez daha listede.
Sakatlık nedeniyle Fransa'nın Dünya Kupası finaline katılamamasına rağmen Benzema, İspanya'nın başkentindeki son sezonunda tüm müsabakalarda 31 gol atarak Bernabeu'yu kulüp tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu olarak bıraktı. ERKEKLER BALLON D'OR 2023 ADAYLARI
Josko Gvardiol (Manchester City)
Andre Onana (Manchester United)
Karim Benzema (Al Ittihad)
Jamal Musiala (Bayern Münih)
Muhammed Salah (Liverpool)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Bukayo Saka (Arsenal)
Randal Kolo Muani (Paris Saint Germain)
Kevin de Bruyne (Manchester City)
Bernardo Silva (Manchester City)
Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
Emiliano Martinez (Aston Villa)
Ruben Dias (Manchester City)
Nicola Barella (Inter Milan)
Erling Haaland (Manchester City)
Yassine Bounou (Al Hilal)
Martin Odegaard (Arsenal)
Julian Alvarez (Manchester City)
İlkay Gündoğan (Barselona)
Vinicius Jr (Real Madrid)
Robert Lewandowski (Barselona)
Antoine Griezmann (Atletico Madrid)
Lautaro Martinez (Inter Milan)
Lionel Messi (Inter Miami)
Rodri (Barselona)
Kylian Mbappe (Paris Aziz Almancası)
Kim Min-Jae (Bayern Münih)
Victor Osimhen (Napoli)
Luka Modric (Real Madrid)
Harry Kane (Bayern Münih)KADINLAR BALLON D'OR FEMİNİN 2023 ADAYLARI
Alba Redondo (Levante Union Deportiva)
Kadidiatou Diani (Lyon)
Rachel Daly (Aston Villa)
Linda Caicedo (Real Madrid)
Fridolina Rolfo (Barselona)
Olga Carmona (Real Madrid)
Amanda Ilestedt (Arsenal)
Hayley Raso (Real Madrid)
Georgia Stanway (Bayern Münih)
Sophia Smith (Portland Dikenler)
Hinata Miyazawa (Manchester United)
Salma Paralluelo (Barselona)
Lena Oberdorf (Wolfsburg)
Millie Bright (Chelsea)
Daphne van Domselaar (Aston Villa)
Sam Kerr (Chelsea)
Patricia Guijarro (Barselona)
Ewa Pajor (Wolfsburg)
Debinha (Kansas Şehri)
Guro Reiten (Chelsea)
Yui Hasegawa (Manchester City)
Aitana Bonmati (Barselona)
Jill Roord (Manchester City)
İskenderiye Popp (Wolfsburg)
Katie McCabe (Arsenal)
Mary Earps (Manchester United)
Wendie Renard (Lyon)
Mapi Leon (Barselona)
Asisat Oshoala (Barselona)
Khadija Shaw (Manchester City)KOPA TROPHY 2023 ADAYLARI
Rasmus Hojlund (Manchester United)
Jamal Musiala (Bayern Münih)
Alejandro Balde (Barselona)
Pedri (Barselona)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Antonio Silva (Benfica)
Eduardo Camavinga (Real Madrid)
Xavi Simons (RB Leipzig)
Gavi (Barselona)
Elye Wahi (Lens)YASHİN TROPHY 2023 ADAYLARI
Emiliano Martinez (Aston Villa)
Mike Maignan (AC Milan)
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Aaron Ramsdale (Arsenal)
Yassine Bounou (Al Hilal)
Andre Onana (Manchester United)
Dominik Livakovic (Fenerbahçe)
Marc-Andre Ter Stegen (Barselona)
Ederson (Manchester City)
Brice Samba (Lens)ERKEKLER BALLON D'OR 2023 ORANLARI
Lionel Messi - 1/25
Erling Haaland - 9/1
Jude Bellingham - 40/1
Rodri-50/1
Kevin De Bruyne - 80/1
Kylian Mbappe-80/1
Vinicius Genç - 80/1
Karim Benzema - 100/1
Harry Kane - 100/1BALLON D'OR 2023 İÇİN KADINLARIN ORANLARI
Aitana Bonmati - 1/5
Olga Carmona - 8/1
Mary Earps - 10/1
Sam Kerr-16/1
Asisat Oshoala - 33/1
Salma Paralluelo - 33/1
Ewa Pajor - 50/1
Kadidiatou Diani - 50/1