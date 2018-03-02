AYM'nin futbolla ilgili flaş kararının detayları

Anayasa Mahkemesi'nin 18 Ocak'ta aldığı ve bugün resmi gazetede yayınladığı TFF'nin kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının iptaline ilişkin kararı sabah saatlerinde gündeme adeta bomba gibi düşerken; beraberinde bir çok soru da akıllara geldi.Flaş kararın gündemde bilgi kirliliğine de neden olmasının ardındanfutbol camiasının yakından tanıdığı uzman spor hukukçusu Tahkim Kurulu eski yöneticisi'a AYM'nin kararını sordu. Aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olan Güman, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu iptal kararının TFF yargı organlarının futbolun yönetimine ve disiplinine karşı münhasıran yetkisini içermediğini belirterek, "Kararın özeti; TFF'nin birinci derecedeki yargı organlarının futbol ailesinin futbolcu/teknik adam/menajer v.s kişilerin sözleşmelerinden doğan alacaklarına karşı itilaflarına yönelik Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun tek yetkili olamaz demesidir" açıklamasını yaptı.Yrd.Doç.Dr.Nihat Güman daha sonra açıklamasına, "Anayasa Mahkemesi, TFF Kuruluş ve Görevleri hakkında kanununun 5. Maddesinin 2. Fıkrasını iptal etti. Bu arada hukuki boşluk doğmaması içinde iptal kararının yürürlüğünü 1 yıl erteledi. Böylece, 1 yıl içinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun yapısı yeniden düzenlenecek ve Futbolla ilgili mali / yani parasal uyuşmazlıklar bundan sonra nihai olarak adli yargıda çözümlenecektir.Burada dikkate edilmesi gereke konu Anayasanın 59.maddesinin 2. Fıkrasında da yer aldığı şekilde futbolun yönetimi ve disiplinine ilişkin olarak Tahkim kurulu tarafından verilecek olan karar kesin ve nihai olup adli yargıda tartışılamayacaktır. Bununla birlikte, futbol ailesi içerisinde kulüpler, futbolcular ve lisanslı futbolcu temsilcileri arasındaki parasal uyuşmazlıklar futbolcunun paydaşları tarafından ihtiyari olarak TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda çözümlenebilecektir. İptal kararından önce ise taraflar mecburi olarak TFF bünyesinde kurulan Yargı kurullarında uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak zorunda bırakılmışlardı. Anayasa Mahkemesi TFF kanunun 5/2 maddesine dayalı bu düzenlemeyi, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve hürriyetlere ve hak arama hürriyeti ile bizatihi anayasanın 59 maddesinin gerekçesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.Kararda ayrıca, iptal edilen hükmün Anayasanın 9. Maddesi ile düzenlenen yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı hükmü ve diğer hükümlere aykırılık yönünden incelenmesine gerek olmadığı da ifade edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı son derece doğrudur.Nitekim PFDK ve futbolcu yönetimine ilişkin Tahkim Kurulu kararları zaten Anayasa 59. maddesi gereğince kesin ve nihai olup adli yargı denetimine açık değildir. Ancak sözleşmelerden doğan alacak haklarına ilişkin uyuşmazlıklar yönünden artık adli yargıya başvurulabilecektir. Böylece temel hak ve hürriyetlerin korunması ve hak arama özgürlüğünün güvenceye alınması bağımsız mahkemelerce sağlanacaktır. Gerçekten de hiçbir acili yeti olmayan parasal uyuşmazlıklar yönünden TFF keyfi olarak genel mahkemelerdeki yargılama giderinin en az 3 katını hakkını UÇK'ya başvurarak aramak isteyen taraflardan başvuru esnasında %3 nisbi harç ve en az 4.000.TL de hakem ücreti almadan davaya bakmıyordu, bu durum ise hak arama hürriyetinin özünü ihlal ettiği gibi görev yapan hakemlerde maalesef adli yargı mercilerinin denetimine açık olmayan kararlarında keyfi kararlar verebiliyorlardı. Bu iptal karar ile hukuk devletinin gereği olarak parasal nitelikli uyuşmazlıklarda demetime açık ve daha adil kararların verilmesinin önü açılmış olacaktır" ifadelerini kullandı.