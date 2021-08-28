Aykut Kocaman: "Bir girdabın içindeyiz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aykut Kocaman: 'Bir girdabın içindeyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2021 21:54
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'e ilk 3 maçta 3 mağlubiyetle başlamalarını yorumladı.

Kocaman, "Enteresan bir girdabın içine girdik. Bu hesapta olmayan kabus senaryosu gibi. Bir şeyler ters gidiyor. Saha içinde de net gözüküyor. Öne geçiyoruz koruyamıyoruz, geriye düşüyoruz dönemiyoruz. Skoru çevirmek için oyuncular her şeyi yaptı. Ancak genel olarak takım savunması problemimiz devam ediyor. Takım çok pozisyona giriyor ama olmuyor." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Arada çok kapsamlı bir değerlendirme yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

BAŞAKŞEHİR KÖTÜ GİDİŞİ DURDURAMADI

Başakşehir, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da 3 mağlubiyetle başladı.

Turuncu-lacivertli ekip, geçen sezonun ilk üç maçında da Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e mağlup olmuş, dördüncü haftada Göztepe ile berabere kalarak ilk puanını almıştı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.