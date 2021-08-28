Aykut Kocaman: 'Bir girdabın içindeyiz'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'e ilk 3 maçta 3 mağlubiyetle başlamalarını yorumladı.



Kocaman, "Enteresan bir girdabın içine girdik. Bu hesapta olmayan kabus senaryosu gibi. Bir şeyler ters gidiyor. Saha içinde de net gözüküyor. Öne geçiyoruz koruyamıyoruz, geriye düşüyoruz dönemiyoruz. Skoru çevirmek için oyuncular her şeyi yaptı. Ancak genel olarak takım savunması problemimiz devam ediyor. Takım çok pozisyona giriyor ama olmuyor." dedi.



Deneyimli teknik adam, "Arada çok kapsamlı bir değerlendirme yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



BAŞAKŞEHİR KÖTÜ GİDİŞİ DURDURAMADI



Başakşehir, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da 3 mağlubiyetle başladı.



Turuncu-lacivertli ekip, geçen sezonun ilk üç maçında da Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e mağlup olmuş, dördüncü haftada Göztepe ile berabere kalarak ilk puanını almıştı.



