Haber Tarihi: 08 Aralık 2023 11:30 - Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 11:30

Avrupakent GYO halka arz ne zaman? Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları....

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor....Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan haftalık bültende Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunun onaylandığı açıklandı. Peki, Avrupakent GYO halka arz ne zaman? Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Avrupakent GYO halka arz ne zaman? Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları....
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SPK, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. Peki, Avrupakent GYO halka arz ne zaman? Avrupakent GYO halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?
 SPK'nın haftalık bültenine göre, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusu onaylandı. Şirketin halka arzında, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret'e ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu paylar satılacak.
Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satılacak, ve ek pay satışı gerçekleştirilmeyecek. Avrupakent GYO'nun halka arz süreciyle, 335.000.000 TL olan sermayesini bedelli olarak 65.000.000 TL artırarak toplamda 400.000.000 TL'ye çıkaracak.


AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arzında hangi bankaların ve aracı kurumların olduğu, yayınlanması beklenen onaylı izahnamede belli olacaktır.

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