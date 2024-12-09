Avrupa kupalarında Türk takımlarının maç programı

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım yoluna devam ediyor.



Erkekler THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor. Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş Türkiye adına parkeye çıkıyor.



FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Galatasaray, Aliağa Petkim ve Manisa Basket'in gruplarında maç oynanmayacak. BKT Avrupa Kupası'nda ise iki Türk takımı Beşiktaş Fibabanka ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek.



Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı TSİ şöyle:



THY EuroLeague:



12 Aralık Perşembe:



20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)



13 Aralık Cuma:



20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)



BKT Avrupa Kupası:



11 Aralık Çarşamba:



19.30 Türk Telekom-Aris (Yunanistan)



21.00 Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji



Basketbol Şampiyonlar Ligi:



10 Aralık Salı:



23.00 Tenerife (İspanya)-Karşıyaka



FIBA Avrupa Kupası:



11 Aralık Çarşamba:



23.00 Porto (Portekiz)-TOFAŞ



Kadınlar FIBA EuroLeague:



11 Aralık Çarşamba:



22.30 Perfumerias Avenida (İspanya)-ÇBK Mersin



12 Aralık Perşembe:



18.30 Fenerbahçe Opet-ZVVZ USK Prag (Çekya)



Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:



11 Aralık Çarşamba:



19.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Galatasaray Çağdaş Faktoring



20.00 InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)-Beşiktaş







