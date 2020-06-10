ASVEL, 17 yaşındaki basketbolcusu Strazel ile nikah tazeledi

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı, 17 yaşındaki Matthew Strazel'in sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Haber; AA
ASVEL, 17 yaşındaki basketbolcusu Strazel ile nikah tazeledi
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10 Haziran 2020 16:57
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı, 17 yaşındaki Matthew Strazel'in sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

ASVEL Kulübü, genç oyun kurucunun kontratının 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Strazel, alt yapısında oynadığı ASVEL'de geçen yıl birinci takıma yükselmişti.

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