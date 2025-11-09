Haber Tarihi: 09 Kasım 2025 11:18 - Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 11:18

Aston Villa - Bournemouth maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Aston Villa - Bournemouth maçı canlı izle şifresiz

Aston Villa - Bournemouth maçını ücretsiz beIN Sports 2 izle | Aston Villa - Bournemouth maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 2'tan canlı izlenebilecek olan Aston Villa - Bournemouth maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Aston Villa - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Aston Villa - Bournemouth maçı canlı yayın izleme detayları

Aston Villa - Bournemouth maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Aston Villa - Bournemouth maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Aston Villa ve Bournemouth karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 2 canlı izle, beIN Sports 2 şifresiz" araması yapıyor. Aston Villa - Bournemouth maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
ASTON VILLA - BOURNEMOUTH MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Aston Villa - Bournemouth maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 2'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 2'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

ASTON VILLA - BOURNEMOUTH MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASTON VILLA - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere Premier Lig'de bu Aston Villa, Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa - Bournemouth maçı beIN Sports 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa - Bournemouth maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 17:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de hedef 4'te 4! Fenerbahçe Fenerbahçe'de hedef 4'te 4!
Antoine Griezmann: 'Yedek kalmak istemem' Atletico Madrid Antoine Griezmann: "Yedek kalmak istemem"
Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Franculino Dju Fenerbahçe Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Franculino Dju
Futbolda milli mesai başlayacak Milli Takım Futbolda milli mesai başlayacak
Como'da Diego Carlos farkı! Fenerbahçe Como'da Diego Carlos farkı!
Beşiktaş'ta Stefan Ortega planı! Beşiktaş Beşiktaş'ta Stefan Ortega planı!
Victor Osimhen'den Barış Alper'e destek Galatasaray Victor Osimhen'den Barış Alper'e destek
Ali Gültiken'den Beşiktaş yorumu: 'Umarım herkes anlamıştır' Beşiktaş Ali Gültiken'den Beşiktaş yorumu: "Umarım herkes anlamıştır"
Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a sert sözler: 'İhanet!' Beşiktaş Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a sert sözler: "İhanet!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kocaelispor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
2
Stanimir Stoilov: "Montella'yı bir gün arayacağım"
3
Fenerbahçe - Kayserispor: Muhtemel 11'ler
4
Bahis soruşturmasında futbolcular açıklanacak!
5
Lens, Monaco'yu deplasmanda dağıttı!
6
Enis Destan attı, Hull City evinde kazandı!
7
Murat Kaytaz: "Ne oldu, kontak mı kapattık?"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.