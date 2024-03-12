Haber Tarihi: 12 Mart 2024 12:10 - Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 12:11

Astım İlacı Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıkladı

Ramazan ayı, İslam inancına göre önemli bir dönemdir ve Müslümanlar için oruç tutmak önemli bir ibadet şeklidir. Ancak, bazı kişilerin tıbbi durumları, özellikle astım gibi kronik rahatsızlıkları, oruç tutmalarını zorlaştırabilir. Astım hastalarının sık sık sorduğu sorulardan biri de "astım ilacı orucu bozar mı?"dır.

Astım İlacı Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıkladı
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Astım, solunum yollarını etkileyen kronik bir solunum hastalığıdır. Astımı olan kişiler, nefes almalarını zorlaştıran ve solunum yollarını daraltan ataklar yaşayabilirler. Astım atağı, özellikle belirli tetikleyicilere maruz kaldıklarında ortaya çıkabilir ve hayati tehlike oluşturabilir.

Astım İlacı Orucu Bozar mı?

Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan oruç tutmak, hem bedenen hem de ruhen arınma imkanı sunar. Oruç tutarken birçok şeye dikkat etmek gerekir. Özellikle kronik hastalıkları olan kişiler için oruç tutmak bazı endişelere yol açabilir. Bu yazıda, astım hastalarının en çok sorduğu sorulardan biri olan "Astım ilacı orucu bozar mı?" sorusunun cevabını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Orucu Bozan Durumlar:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşüne göre, orucu bozan durumlar şunlardır:

Yemek ve içmek: Ağızdan herhangi bir gıda veya içecek tüketmek orucu bozar.

Ağızdan ilaç almak: Ağızdan alınan her türlü ilaç orucu bozar.

Kusma: Kasıtlı olarak kusmak orucu bozar.

Cinsel ilişkiye girmek: Oruçlu iken eş ile cinsel ilişkiye girmek orucu bozar.

Burnundan herhangi bir şey çekmek: Burundan ilaç, kokain gibi herhangi bir şey çekmek orucu bozar.

Göz damlası kullanmak: Göz damlası da orucu bozan bir durumdur.

Astım İlacı Kullanımı:

Astım hastaları, nefes almalarını kolaylaştırmak için çeşitli ilaçlar kullanırlar. Bu ilaçlar sprey, inhaler veya tablet şeklinde olabilir.

Sprey ve İnhaler:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasına göre, ağızdan değil, boğazdan aşağı inen sprey ve inhaler formundaki astım ilaçları orucu bozmaz.

Ancak, bu ilaçların sprey veya inhaler haznesinde gıda veya ilaç kalıntısı olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Tablet:

Ağızdan alınan tablet formundaki astım ilaçları ise orucu bozar.

Oruçluyken Astım İlacı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Sprey ve inhaler kullanırken ağızdan herhangi bir şey içmemeye dikkat edilmelidir.

Sprey veya inhaler kullanıldıktan sonra ağız bol suyla yıkanmalıdır.

Tablet formundaki astım ilaçları için doktora danışılması ve kaza orucu tutulması gerekir.

Astım krizi geçiren kişiler orucunu bozmadan önce doktora başvurmalıdır.

 

Astım Hastalarının Dikkat Etmesi Gerekenler:

Oruç tutarken bol su içilmelidir.

Ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır.

Hava kirliliğinden uzak durulmalıdır.

Düzenli olarak doktora gidilmelidir.

Oruç ve Astım Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

Soru: Oruç tutarken nefes darlığı çekiyorsam ne yapmalıyım?

Cevap: Nefes darlığı şiddetliyse orucu bozmadan önce doktora başvurmanız gerekir. Doktorunuz gerekli görürse orucunuzu bozmanızı isteyebilir veya size alternatif çözümler önerebilir.

Soru: Oruç tutarken astım krizi geçirdim. Ne yapmalıyım?

Cevap: Astım krizi geçiren kişiler orucunu bozmadan önce doktora başvurmalıdır. Doktorunuz gerekli görürse orucunuzu bozmanızı isteyebilir veya size alternatif çözümler önerebilir.

Soru: Oruç tutarken astım ilacı kullanabilir miyim?

Cevap: Sprey ve inhaler formundaki astım ilaçları ağızdan değil, boğazdan aşağı indiği için orucu bozmaz. Ancak, tablet formundaki astım ilaçları orucu bozar.

Sonuç olarak:

Astım hastaları oruç tutarken dikkatli olmalı ve doktorlarına danışmalıdır. Sprey ve inhaler formundaki astım ilaçları orucu bozmazken, tablet formundaki astım ilaçları orucu bozar. Astım krizi geçiren kişiler orucunu bozmadan önce doktora başvurmalıdır.
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