Haber Tarihi: 29 Mart 2023 14:51 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 14:51

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Son dakika Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Son dakika Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağını açıkladı

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Son dakika Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
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AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacağını açıkladı.
Erdoğan, TBMM'den ayrılırken gazetecilerin, "Asgari ücrete ara zam söz konusu olacak mı?" sorusuna "Bütün bu zamların hepsini zaten açıkladık, hayırlı olsun." karşılığını verdi.

"Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, "Temmuzda var." dedi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR GELECEK? 2023

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret ara zammı konusuna çevrilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bilgin, asgari ücrete ara zamla ilgili, "Şu an öyle bir gündemimiz yok. Temmuz ayında değerlendirilir" dedi.

Bilgin, "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz" diye konuştu.


"Asgari ücret bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira açıklandığını" hatırlatan Bilgin, enflasyonun düştüğünü iddia ederek şunları söyledi:

"Temmuz ayında bu eğilim devam ederse, enflayon düşüş eğilimi devam ederse yeniden düzenleme yapmaya ihtiyaç duyulmaz ama temmuzda yeniden değerlendiririz ama günümüzde öyle bir şey yok."

BAKAN BİLGİN 'GÜNDEMDE DEĞİL' DEMİŞTİ

Bugün öğle saatlerinde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ise "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil" demişti.
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