ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK SON DAKİKA | Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? Yeni net ve brüt asgari ücret zammı belli oluyor! İşte toplantı bilgisi...

Türkiye'de milyonlarca çalışan her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarından çıkacak asgari ücret rakamını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yaptı. Toplantıların ardından asgari ücret için herhangi bir rakam paylaşılmadı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'nın 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olması için en geç o tarihte Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, asgari ücretin bu hafta başında açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret 1. ve 2. toplantısı geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren toplantılar sonrasında henüz net bir rakam telaffuz edilmedi. 7 milyon asgari ücretli, işverenler ve diğer sektör çalışanları bu hafta yapılması planlanan 3. ve 4. toplantıya gözünü çevirdi. Aralık ayının da son haftasına girilmesi sebebiyle asgari ücretin bu hafta açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan asgari ücret için yüzde 30 ile 55 arasında zam yapılması öngörülüyor. Yüzde 30 zam yapılması halinde yeni asgari ücretin 14 bin 822 lira, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 17 bin 763 liraya çıkması bekleniyor.Asgari ücret zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde:Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 liraYüzde 40'lık zamda 15 bin 962 liraYüzde 45'lik zamda 16 bin 532 liraYüzde 50'lik zamda 17 bin 103 liraYüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.Gazeteci Cem Küçük, TGRT'de katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Küçük, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret için 16 bin TL rakamını belirlediğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e 17 bin liranın bütçeye maliyetini sordurduğunu iddia etti. Erdoğan'ın, 17 bin liranın bütçeye uyup uymayacağını araştırılmasını istediğini belirtti.Cem Küçük, "Bugün Sabah Gazetesi biliyorsun Erdoğan'a yakın bir gazete. Orada da geniş bir haber vardı. '16 bin TL de mutabık kalındı, 17 bin TL düşünülüyor' diye. Tabii zam gelmesini istiyoruz ama her şeye zam da geliyor, insanlar da merak ediyor." dedi. Programın moderatörü ise Sabah Gazetesi'nin içeriden bir bilgi alıyor olabileceğini ifade ederek, "Her asgari ücret döneminde, her memur emekli zammı döneminde yaşadığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanı yine müdahale edecektir. 'Şu kadar da benden' yapacaktır diye düşünüyorum. Genellikle yapıyor bunu" şeklinde konuştu.Asgari ücrete gelecek olası zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şöyle: