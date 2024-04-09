Haber Tarihi: 09 Nisan 2024 11:31 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2024 11:31

Arefe günü eczaneler açık mı, kaça kadar açık 2024? Bayramda eczaneler saat kaça kadar açık?

Eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. 9 Nisan arefe günü eczaneler açık mı? sorusu gündemde... 9 Nisan 2024 salı günü eczanelerin saat kaçla kaç arası çalıştığı da sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bayram tatili 9 gün olmuştu. Peki ama eczaneler ocakları açık mı? 8 Nisan bugün eczaneler açık mı?

Arefe günü eczaneler açık mı, kaça kadar açık 2024? Bayramda eczaneler saat kaça kadar açık?
Abone Ol
Eczaneler bugün ve yarın yarım gün mü, kapalı mı, kaç saat çalışıyor? soruları gündemde... Ramazan bayramı tatiliyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sözlerimi bitirmeden önce kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik. Genel olarak özel sektörümüzün de böyle]yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyor ve bir buçuk günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum" demişti. Birçok kişi Eczanelerin çalışma saatini sorguluyor.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı arefesi bu yıl Salı gününe denk gelirken Bayram günleri ise 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe, 12 Nisan Cuma gününe denk geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bayram tatili 9 gün olmuştu. Bu gelişmeler doğrultusunda 8 Nisan'da Eczaneler açık mı, kapalı mı? soruları akıllara geldi. Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu. 8 Nisan 2024 Pazartesi günü Eczaneler hizmet verecek. Eczanelerin resmi tatili 9 Nisan arefe gününde öğleden sonra başlayacak

Ramazan Bayramı tatilinde bankalar, borsa, eczaneler, noterler kapalı olacak. Yaşadığınız şehrin nöbetçi eczaneler listesini kontrol ederek açık eczaneleri bulabilirsiniz.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

9 Nisan Salı günü itibarıyla eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Olympiakos - Fenerbahçe maçı hakemi açıklandı! UEFA Konferans Ligi Olympiakos - Fenerbahçe maçı hakemi açıklandı!
Fernando Santos: 'Gelecek sezon kalmak istiyorum' Beşiktaş Fernando Santos: "Gelecek sezon kalmak istiyorum"
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: 'Seninle bir dakika' Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Seninle bir dakika"
Liverpool, yeni Klopp'unu buldu! Liverpool Liverpool, yeni Klopp'unu buldu!
Trabzonspor'da Onuachu için görüşmeler başlıyor! Trabzonspor Trabzonspor'da Onuachu için görüşmeler başlıyor!
Arefe günü mesajları 2024, kısa arefe ve bayram mesajları | En güzel Ramazan Bayramı mesajları resimli Gündem Arefe günü mesajları 2024, kısa arefe ve bayram mesajları | En güzel Ramazan Bayramı mesajları resimli
Beşiktaş kaptanlarından Hasan Arat'a kupa sözü Beşiktaş Beşiktaş kaptanlarından Hasan Arat'a kupa sözü
Bayramda kargo çalışıyor mu, çalışır mı? 2024 PTT bayramda açık mı, çalışıyor mu? Gündem Bayramda kargo çalışıyor mu, çalışır mı? 2024 PTT bayramda açık mı, çalışıyor mu?
Beşiktaş'ın forvet hattı sınıfta kaldı! Beşiktaş Beşiktaş'ın forvet hattı sınıfta kaldı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
TFF'de seçim rüzgarı; 8 kulüp Cemil Kazancı'yı istiyor
2
TFF Başkanlığı için iki yeni aday!
3
Emirhan Arkutcu: "Bizi kandırdılar!"
4
Real Madrid'den ilginç talep: "Stadın üstünü kapatalım"
5
Okan Buruk: "Bekleseler gol atmazdık!"
6
Fenerbahçe'de çarpıcı görüşme: Joao Pedro
7
Hakan attı, Inter 90+5'te galip geldi

SON HABERLER

yukarı ok