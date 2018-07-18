Aref ilk kez konuştu: Ayaklarımı hissetmiyorum

Antalya'da gösteriye hazırlanırken beslediği nadir bulunan kobra yılanı tarafından ısırılan Aref, tedavisinin sürdüğü Mısır'da sağlık durumu hakkında konuştu.

18 Temmuz 2018 12:40
Aref ilk kez konuştu: Ayaklarımı hissetmiyorum
ANTALYA'da gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırmasının ardından tedavi için özel uçakla Mısır'a giden, İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden sesli mesaj gönderen Aref Ghafouri sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Aref şunları söyledi:

'Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir, diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir, diyorlar.

Gelmeseydin çok kötü olabilirdin, diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler' dedi.

YILANIN NASIL ISIRDIĞINI ANLATTI

Aref, bir Suriyeli tarafından kendisine verilen bir gözü kör, hasta ve yaralı nadir rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını söyledi. Çok hareketsiz duran, öldüğünü zannettiği yılanı, bakımı için kafesinden çıkardığını ve yıkadığını anlatan Aref, kafesine geri koyduğu sırada sağ kolundan ısırıldığını ifade etti.

Aref, zehri ağzıyla emerek çıkarmaya çalıştığını, hemen arkadaşlarına haber verdiğini ve kısa bir süre sonra ise vücudunun uyuşmaya başladığını anlattı.

Aref, Mısır'a getirilmesi ile ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı'nın kendisine yardımcı olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti. Aref, özellikle eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı'ya şükranlarını iletti.

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