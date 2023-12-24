Haber Tarihi: 24 Aralık 2023 12:29 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 12:29

Arda Kardeşler'in Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi 2023

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek. İşte Arda Kardeşler'in Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi

Arda Kardeşler'in Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi 2023
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne olacak. Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ile en yakın takipçisi Galatasaray arasındaki derbi, bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev yapacak. Kardeşler, bu müsabakayla birlikte kariyerinde bir ilki yaşayacak. 

ARDA KARDEŞLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ 

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler'in Fenerbahçe karnesi şöyle: 15 Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Sarı Lacivertliler bu maçlarda 8 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 25 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterdi.
 
ARDA KARDEŞLER'İN GALATASARAY KARNESİ 

Arda Kardeşler'in Galatasaray maçları istatistikleri: Galatasaray'ın 16 maçında düdük çalan Arda Kardeşler, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik gördü. Toplamda 33 sarı kart ve 1 kırmızı kart gösterdi.


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