Arda Kardeşler'in Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi 2023

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne olacak. Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ile en yakın takipçisi Galatasaray arasındaki derbi, bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev yapacak. Kardeşler, bu müsabakayla birlikte kariyerinde bir ilki yaşayacak.



ARDA KARDEŞLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ



Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler'in Fenerbahçe karnesi şöyle: 15 Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Sarı Lacivertliler bu maçlarda 8 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 25 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterdi.



ARDA KARDEŞLER'İN GALATASARAY KARNESİ



Arda Kardeşler'in Galatasaray maçları istatistikleri: Galatasaray'ın 16 maçında düdük çalan Arda Kardeşler, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik gördü. Toplamda 33 sarı kart ve 1 kırmızı kart gösterdi.







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