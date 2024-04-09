Aramızda Kalmasın Müge ile Gülşen neden ayrıldı? Müge ile Gülşen neden yok?

2023'ün son günlerinde ekrana çıkan Gülşen Yüksel, 2. Sayfa programına veda ettiğini duyurdu. "2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz" diyen Gülşen Yüksel, Müge Dağıstanlı'ya veda etti. 2. sayfa Gülşen neden yok, Müge Gülşen ayrıldı mı?

Yılların ikilisi Müge ile Gülşen ayrıldı. Ünlü şarkıcı İrem Derici ise geçtiğimiz günlerde konuya dahil olarak Müge ile Gülşen'in neden ayrıldığı konusunda ortaya bomba bir iddia attı ve 'dolandırıcılık' iddialarını gündeme getirdi. Müge ve Gülşen ise soruları cevapsız bıraktı. TV8 Müge ve Gülşen neden ayrıldı? 2. sayfa neden bitti? Gülşen Yüksel neden ekranlarda yok?

Gülşen Yüksel hakkında konuşulan bu iddialar henüz doğrulanmadı. Gülşen ise veda ederken herhangi bir suçlama yapmadı.Yeni proje mesajını veren Gülşen Yüksel hakkındaki bu iddialar gündemdeki yerini ise koruyor.

Müge Dağıstanlı ise yoluna, 'Aramızda Kalmasın' programında gazeteci Ali Eyüboğlu ile devam edecek.