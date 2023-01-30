Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Ara sezonu dönemi, Ocak ayının bitmesine kısa bir zaman kala gündemde yer alıyor. TFF'nin belirlediği zaman aralığında takımlarında eksik kadroları tamamlamaya hazırlanan takımlar transfer döneminde, yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak ikinci sezona sıkı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte, 2023 transfer dönemi tarihi hakkında bilgilerTRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR 2023?
TFF, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran tarihinde başlayıp, 8 Eylül tarihinde sona ereceğini açıklamıştı.
Yine aynı açıklamada ayrıca ara transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat tarihinde sona ermesine karar verildiği açıklandı.İşte ara transferde atılan imzalar
Edgar Ie
Kulüpsüz > Medipol Başakşehir Vincent Aboubakar
Al Nassr > Beşiktaş
Berke Özer
Eyüpspor > Ümraniyespor (Kiralık) Jesse Sekidika
Eyüpspor > ÜmraniyesporMert Çetin
Hellas Verona > Adana DemirsporHelton Leite
Benfica > Antalyaspor
Çağatay Kurukalıp
Fenerbahçe > Iğdır FK (Kiralık) Sofiane Feghouli
Kulüpsüz > Fatih Karagümrük Jimmy Durmaz
Fatih Karagümrük > Kulüpsüz Gökdeniz Bayrakdar
Antalyaspor > Bodrumspor (Kiralık) Emrehan Gedikli
Trabzonspor > Austria Lusteanu Melih Kabasakal
İstanbulspor > Eyüpspor Samet Akaydin
Adana Demirspor > Fenerbahçe Umar Aminu
Çaykur Rizespor > Bodrumspor Shaocong Wu
Guangzhou FC > Medipol Başakşehir Erdal Rakip
Malmö > Antalyaspor Mahamadou Ba
Adana Demirspor > İstanbulspor Emeka Eze
Eyüpspor > İstanbulspor Ahmed Yıldız
Alanyaspor > Pendikspor Francico Montero
Beşiktaş > Hamburg Jason Lokilo
Sparta Rotterdam > İstanbulspor Doğukan Sinik
Hull City > Antalyaspor İbrahim Yılmaz
İstanbulspor > Eyüpspor Andrea Bertolacci
Kayserispor > Fatih Karagümrük
Yaroslav Rakitsky Adana Demirspor > Shakhtar Donetsk
Yusuf Erdoğan Trabzonspor > Adana Demirspor
Adem Ljajic Kulüpsüz > Fatih Karagümrük
Alexandru Epureanu Medipol Başakşehir > Ümraniyespor Mustafa Pektemek
Kayserispor > Eyüpspor F.BAHÇE'DEN OOSTERWOLDE ATAĞI
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