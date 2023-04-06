Haber Tarihi: 06 Nisan 2023 10:14 - Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 10:14

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI 2023-Açıköğretim bahar sınavları online mı, nasıl olacak? AÖF sınav tarihleri

Açıköğretim (AÖF) bahar sınavları online mı, nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları online olarak düzenlenecek. Açıköğretim Fakültesi sınav uygulama takvimi belli oldu. İktisat ve İşletme Fakültesi'nde ilk kez online sınava katılacak adaylar, sınavların nasıl uygulanacağını merak ediyor. Ön lisans ve lisans programlarında eğitim alan öğrenciler sınavlara tablet, telefon ve bilgisayar ile giriş yapabilecek. Sınavlarda bilgi paylaşımı ve kopya çekilmesini önlemek amacıyla güvenlik kodu bulunacak. AÖF 2022-2023 bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri belli oldu. Peki AÖF sınavları online nasıl yapılacak? AÖF sınavı kaç dakika, soru sayısı kaç olacak? İşte, güncel sınav tarihleri ve sınava ilişkin bilgiler…

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI 2023-Açıköğretim bahar sınavları online mı, nasıl olacak? AÖF sınav tarihleri
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları için geri sayım devam ediyor. Öğrenciler tarafından AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri araştırılıyor. AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı ise binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İşte 2023 AÖF sınav tarihleri ile konuyla ilgili yapılan güncel açıklamalar... 
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi online sınavlara öğrenciler internet bağlantısının olduğu bilgisayar, tablet, telefon ile giriş yapabilecek. Sınav ekranına öğrenci numarası ve şifreleriyle giriş yapan adaylar sınavları başlatacak.
AÖF online sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru yöneltilecek. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilecek. AÖF bahar dönemi ara sınavları dönem sonu not ortalamasına %30 etki edecek.

Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız sayılacak. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Değerlendirme işlemleri ise 100 puan üzerinden yapılacak.

AÖF SINAVLARINA KATILACAK ADAYLAR DİKKAT!

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavlarında kuralları ihlal ettiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak. Sınavlarda sorular rastgele hazırlanmış havuzdan öğrencilere özel olarak sorulacak.

Sınav esnasında adaylar başka sekme açamayacak. Açtığı takdirde online sınav ekranı öğrenciye uyarıda bulunacak. Soru paylaşımı yapan, ekran karartan, görüntü ve video kaydı alan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak. Konuyla ilgili sınavdan önce Anadolu Üniversitesi çevrimiçi sınav kılavuzunu öğrenciler ile paylaşacak.

AÖF DÖNEM SONU SINAVLARI ONLİNE MI?

Anadolu Üniversitesi'nden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Bahar dönemi dönem sonu sınav tarihleri belli olmadı. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar habere eklenecektir.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGELERİ YAYINLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavının giriş belgeleri yayınlandı.


ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabilir. Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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