AÖF SINAVLARI ONLİNE MI 2023-Açıköğretim bahar sınavları online mı, nasıl olacak? AÖF sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları için geri sayım devam ediyor. Öğrenciler tarafından AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri araştırılıyor. AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı ise binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İşte 2023 AÖF sınav tarihleri ile konuyla ilgili yapılan güncel açıklamalar...Anadolu Üniversitesi online sınavlara öğrenciler internet bağlantısının olduğu bilgisayar, tablet, telefon ile giriş yapabilecek. Sınav ekranına öğrenci numarası ve şifreleriyle giriş yapan adaylar sınavları başlatacak.AÖF online sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru yöneltilecek. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilecek. AÖF bahar dönemi ara sınavları dönem sonu not ortalamasına %30 etki edecek.Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız sayılacak. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Değerlendirme işlemleri ise 100 puan üzerinden yapılacak.Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavlarında kuralları ihlal ettiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak. Sınavlarda sorular rastgele hazırlanmış havuzdan öğrencilere özel olarak sorulacak.Sınav esnasında adaylar başka sekme açamayacak. Açtığı takdirde online sınav ekranı öğrenciye uyarıda bulunacak. Soru paylaşımı yapan, ekran karartan, görüntü ve video kaydı alan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak. Konuyla ilgili sınavdan önce Anadolu Üniversitesi çevrimiçi sınav kılavuzunu öğrenciler ile paylaşacak.Anadolu Üniversitesi'nden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Bahar dönemi dönem sonu sınav tarihleri belli olmadı. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar habere eklenecektir.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavının giriş belgeleri yayınlandı.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabilir. Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.