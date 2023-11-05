Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Beşiktaş muhtemel 11

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve ayrıntılar...Süper Lig 11. haftasına sahne olacak Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacakAntalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal Rakip, Dario Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa.Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Onana, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk.Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK karşısında görev yapamayan Vincent Aboubakar'ın durumuna da sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında karar verilecek.Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de Antalya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.