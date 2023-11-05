Haber Tarihi: 05 Kasım 2023 18:49 - Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 18:49

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Beşiktaş muhtemel 11

Süper Lig'in 11. haftasında günün kapanış maçı Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Sezon itibariyle inişli çıkışlı bir grafik çizen iki takımın mücadelesi, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Antalyaspor Beşiktaş maçının başlama saati ve takımların muhtemel 11'leri...

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Beşiktaş muhtemel 11
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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve ayrıntılar...
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig 11. haftasına sahne olacak Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal Rakip, Dario Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Onana, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK karşısında görev yapamayan Vincent Aboubakar'ın durumuna da sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında karar verilecek.


HADZİAHMETOVİC KIRMIZI KART CEZALISI

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de Antalya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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